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В Книге славы Могилевщины – три человека из Горецкого района
10.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Книга славы Могилевщины по итогам прошлого года пополнится именами тружеников Горецкого района.
Выдающимся жителям Могилевщины, сведения о которых будут внесены в Книгу славы, вручат свидетельства специального образца.
Фото Михаила Левцова
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Книга славы Могилевщины по итогам прошлого года пополнится именами тружеников Горецкого района. Выдающимся жителям Могилевщины, сведения о которых будут...
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