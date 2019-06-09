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В Книге славы Могилевщины – три человека из Горецкого района

10.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Книга славы Могилевщины по итогам прошлого года пополнится именами тружеников Горецкого района.

 

В Книге славы Могилевщины – три человека из Горецкого района
Директор ОАО «Горкилен» Виталий Евтихович награжден медалью «За трудовые заслуги»(1984) и орденом Почета (2018). По результатам работы за прошлый год удостоен почетного звания «Человек года Могилевщины».

 

В Книге славы Могилевщины – три человека из Горецкого района
Оператор машинного доения СЗАО «Горы» Ирина Глебко награждена медалью «За трудовые заслуги» (2013) и орденом Почета (2018).

 

В Книге славы Могилевщины – три человека из Горецкого района
Главный агроном РУП «Учхоз БГСХА» Александр Горбачев награжден медалью «За трудовые заслуги» (2004) и орденом Почета (2018).

 

Выдающимся жителям Могилевщины, сведения о которых будут внесены в Книгу славы, вручат свидетельства специального образца.

 

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Книга славы Могилевщины по итогам прошлого года пополнится именами тружеников Горецкого района.         Выдающимся жителям Могилевщины, сведения о которых будут...
 
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