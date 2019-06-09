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Газонокосилка Honda установила новый рекорд по разгонной динамике

10.06.2019 20:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Газонокосилка Honda Mean Mower снова записала на свой счет рекорд Гиннесса, показав «самый быстрый разгон до 100 миль/час» в своей категории. Заезды газонокосилки состоялись в мае этого года на автодроме Dekra Lausiztring в окрестностях Дрездена.

Напомним, что в 2014 году Mean Mower попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая быстрая в мире газонокосилка, разогнавшись до максимальной скорости 187,6 км/ч. В прошлом году японцы подготовили модернизированную версию Mean Mower, на которую установили 999-кубовый двигатель от супербайка CBR1000RR Fireblade SP с отдачей 190 лошадиных сил (на 80 сил больше, чем у прежнего варианта). Прошлым летом Honda даже провела показательные заезды новой версии Mean Mower на Фестивале скорости в Гудвуде.


За рулем модифицированной газонокосилки сухой массой всего 69,1 кг находилась гонщица Джессика Хокинс, которой удалось показать среднее время разгона до 100 миль/час (161 км/ч) в 6,285 секунды. Во время первой попытки время Mean Mower составило 6,43 секунды, но во второй попытке (разгон в обратном направлении) Хокинс смогла улучшить результат, ускорившись до 100 миль/час за 6,12 секунды.


Разработчики уверяют, что обновленный вариант Mean Mower способен развить 241 км/ч, но официального подтверждения этому пока нет.

 
 
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Газонокосилка Honda Mean Mower снова записала на свой счет рекорд Гиннесса, показав «самый быстрый разгон до 100 миль/час» в своей категории.
 
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