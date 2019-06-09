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Газонокосилка Honda установила новый рекорд по разгонной динамике
Источник материала: Tut.by
Газонокосилка Honda Mean Mower снова записала на свой счет рекорд Гиннесса, показав «самый быстрый разгон до 100 миль/час» в своей категории. Заезды газонокосилки состоялись в мае этого года на автодроме Dekra Lausiztring в окрестностях Дрездена.
Напомним, что в 2014 году
За рулем модифицированной газонокосилки сухой массой всего 69,1 кг находилась гонщица Джессика Хокинс, которой удалось показать среднее время разгона до 100 миль/час (161 км/ч) в 6,285 секунды. Во время первой попытки время Mean Mower составило 6,43 секунды, но во второй попытке (разгон в обратном направлении) Хокинс смогла улучшить результат, ускорившись до 100 миль/час за 6,12 секунды.
Разработчики уверяют, что обновленный вариант Mean Mower способен развить 241 км/ч, но официального подтверждения этому пока нет.
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Газонокосилка Honda Mean Mower снова записала на свой счет рекорд Гиннесса, показав «самый быстрый разгон до 100 миль/час» в своей категории.
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