II Европейские игры: болеем за наших

Источник материала: Новости Хотимска

До начала II Европейских игр остались уже считанные дни. Понятно, что страна сейчас живет во многом именно этим спортивным мероприятием. Ни для кого не секрет, что Евроигры-2019 являются главным мультиспортивным событием континента текущего года. Этот форум объединит 50 стран и 15 видов спорта. Около 4000 спортсменов приедут, в столицу Беларуси, чтобы побороться за звание сильнейшего и вписать свое имя в историю этого грандиозного события. При чем, состязания в девяти видах спорта станут отборочными к Олимпийским играм 2020 года в Токио. А соревнования по бадминтону, боксу, гребле на байдарках и каноэ и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы.

Беларусь на спортивном форуме представят более 200 спортсменов. Могилевская область отправила в состав белорусской сборной около 30 человек. Виктор Ренейский, Светлана Баитова, Александр Масейков, Александр и Андрей Богдановичи, Динара Алимбекова навсегда вписали свои имена в летопись мирового спорта как олимпийские чемпионы. На I Европейских играх спортсмены области завоевали шесть наград. «И мы вправе ожидать еще более успешного выступления наших представителей на спортивных аренах Минска, – выразил надежду председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц на торжественной встрече «Пламени мира» 30 мая. – Уверен, они сделают все возможное, чтобы достойно представить свою малую родину и всю Беларусь на этих масштабных соревнованиях. А мы будем активно за них болеть и вместе радоваться победам».

Всех спортсменов, которые будут отстаивать честь страны в 15 видах спорта, конечно же, поименно на страницах газеты не перечислишь. Впрочем, список национальной сборной легко найти во Всемирной сети.

Сегодня же хочется остановиться на легкой атлетике, которая на данном европейском событии приобрела свой новый формат: DNA (динамичная легкая атлетика). Он является очень зрелищным и интригующим, и позволит болельщикам еще больше прочувствовать дух соперничества между спортсменами.

С каким же багажом подходят к Евроиграм наши легкоатлеты? Признаюсь, что я не особая любительница зрелищных и не очень зрелищных видов спорта, но в преддверии столь важного спортивного события, когда на кону честь государства, и мне стало интересно и важно, насколько хорошо наши спортсмены представят Беларусь. Не посрамятся ли…

Одной из фавориток (прыжки в высоту) является Карина Таранда. Чемпионка мира 2018 года. В нынешний сезон она стартовала весьма и весьма достойно, преодолев свой прошлогодний национальный рекорд в 1,92 (взяла 1,96). И этот прыжок принес ей олимпийский норматив в Токио 2020! К слову, Карина располагается на второй строчке мирового рейтинга нынешнего летнего сезона.

Еще одна надежда, еще один прыгун – Андрей Скобейко, который на международных соревнованиях International Jumping Meeting-2019, показал лучший результат: в мужских соревнованиях только нашему Андрею покорилась планка на высоте 2.22.

Большие ожидания и в отношении Кристины Тимановской – победительницы кубка Республики Беларусь по легкой атлетике в помещении (2017) на дистанциях 60 м (7.33) и 200 м (23.76) с личными рекордами. Она была признана одной из лучших легкоатлеток турнира. А уже через две недели Кристина завоевала титул чемпионки страны на этих же дистанциях, вновь переписав свои личники: 60 м – 7.21, 200 м – 23.66. По итогам чемпионата Республики Беларусь по легкой атлетике в помещении спортсменка была названа лучшей легкоатлеткой страны по версии газеты «Спортивная панорама», а также одной из лучших спортсменок национального первенства по версии БФЛА. Кстати, Кристина почти наша землячка – уроженка Климович.

Ждем победу от Татьяны Холодович (метание копья) и верим в нее. Сейчас Танечка занимает второе место в европейском рейтинге нынешнего сезона. И вообще среди мировых лидеров спортсменка значится уже не первый год, а ее мартовские 65.89 метра, показанные на Кубке Европы в Шаморине, – серьезная заявка на победу в практически любом европейском турнире.

В общем то, мы верим и ждем победы от всех белорусских спортсменов. Это вопрос престижа, национальной гордости. Патриотизма, если хотите.

Победы ждем мы, болельщики. Но и они ждут. Ждут от нас поддержки. Болейте за наших… На соревнованиях… У телевизора… В душе и сердце… Наша вера придаст им силы!

Анна МАВИЧ