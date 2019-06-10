Начальник отдела статистики района: как будет проходить перепись населения

Источник материала: Горецкий вестник

С 4 по 30 октября в Беларуси пройдет очередная перепись населения. О том, как будет проводиться данная кампания, в чем ее особенности и каковы задачи, рассказала начальник отдела статистики Горецкого района Ирина Куприянова.





— Переписи необходимы для разработки параметров и программ социально-экономического развития государства, анализа состава и численности населения и прогнозирования этих параметров, изучения размещения и использования трудовых ресурсов, научных исследований. Важность переписи заключается в том, что эти сведения нельзя получить при текущем учете либо при использовании сведений из административных источников. Альтернативы переписи пока не существует.

— Каждый день в жизни как страны, так и отдельной семьи что-то меняется. Данные по состоянию на какую дату будут учтены при переписи?

— Переписи подлежат граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие или пребывающие в нашей стране, а также те из них, кто на дату переписи временно будет находиться на территории других государств.

Выехавшие же за пределы Беларуси в командировку, на работу, учебу сроком на 1 год и более переписи не подлежат.

Перепись проводится по состоянию на 0 часов 4 октября 2019 года. При осуществлении сбора персональных данных респондентов не учитываются события, произошедшие после даты проведения переписи. То есть, переписные листы и иная переписная документация заполняются на лиц, умерших после 4 октября, и не заполняются на детей, родившихся после указанной даты.

— Ирина Николаевна, какие нововведения появятся при проведении очередной переписной кампании?

— Из своего опыта скажу, что каждая перепись имеет свои отличительные черты. По сравнению с предыдущей одним из нововведений станет отказ от бумажных носителей и использование планшетных компьютеров в целях автоматизации ввода данных и подключения системы контроля на этапе опроса населения. Это обеспечит высокое качество заполнения переписных листов.

Заполнение переписных листов в электронном формате на одного переписываемого составило в среднем 5 минут. Это в три раза быстрее, чем на бумажных носителях.

Пробная перепись показала, что вопросы, включенные в переписные листы, понятны населению и позволяют получить достоверные сведения. Вопросы, которые вызывали трудности при ответах, для основной переписи 2019 года сформулированы в более доступной для восприятия форме.

— О чем население будет сообщать переписчику?

— В программу переписи населения включено 49 вопросов, тогда как 10 лет назад их

было 37.

Одним из новых является вопрос об идентификационном номере. Его включили в связи с изменением технологии проведения переписи. Для упрощения ввода данных и оптимизации времени опроса респонденту будет предоставлена возможность сообщить свой идентификационный номер для автоматического заполнения из регистра населения информации о фамилии, имени, отчестве, дате рождения, поле и гражданстве, что сократит время заполнения переписного листа на 15-20%. Если же респондент откажется называть идентификационный номер — эта информация будет вводиться вручную.

В ходе предстоящей переписи впервые будут задаваться вопросы, относящиеся к миграционным процессам. Например, хотят или не хотят люди уехать из республики, если хотят, то по каким причинам, работают или не работают респонденты в населенном пункте, где проживают.

Женщин в возрасте 18-49 лет спросят о планировании рождения детей, это важно для понимания демографических тенденций.

Кроме того, впервые в перепись населения включен блок вопросов о сельскохозяйственной деятельности. Он содержит минимальный набор показателей, который позволит получить недостающую информацию для корректного расчета валовой сельскохозяйственной продукции.

Сбор данных о сельскохозяйственной деятельности в ходе переписи населения позволит получить ответ на вопрос «Какими ресурсами обладают домашние хозяйства?». Здесь имеются в виду земельные площади, посевы, поголовье скота и птицы. На основании этой информации будут разрабатываться государственные программы развития сельского хозяйства.

Также данные о сельскохозяйственной деятельности домашних хозяйств будут использоваться для оценки объемов производимой ими продукции и их вклада в обеспечение продовольственной без­опасности страны, станут основой для проведения различного рода выборочных обследований и единовременных учетов в сельском хозяйстве.

— В анонсах о предстоящей переписи была обнародована информация о возможности удаленного заполнения данных через Интернет. Расскажите об этом подробнее.

— Одним из новшеств предстоящей переписи является возможность ответить на вопросы без участия переписчиков, в режиме онлайн. Согласно данным, полученным во время проведения пробной переписи, почти 25% респондентов готовы заполнить переписной лист самостоятельно — через Интернет.

Сейчас разрабатывается специализированное програм­мное обеспечение.

Накануне переписи на сайте Белстата будет пошагово представлена информация о том, как поучаствовать в переписи посредством Интернета.

Предоставление возможности пройти перепись посредством Интернета имеет ряд преимуществ. Во-первых, это экономия времени и соблюдение личного пространства. Ведь присутствие переписчика при заполнении переписного листа может в силу различных причин создавать неудобство для некоторых людей. Во-вторых, это позволит сократить число лиц, привлекаемых к переписи.

Заполнить переписные листы путем Интернет-переписи можно будет с 4 по 18 октября. В этот период, кроме Интернет-опроса, будут организованы мобильные переписные участки для проведения переписи на предприятиях и в организациях. То есть группа из трех и более переписчиков будет направляться на предприятие, в организацию на один или несколько дней для того, чтобы работники этих предприятий, организаций прошли опрос непосредственно по месту своей работы.

— К тем, кто заполнил анкеты онлайн и по месту работы, уже не придут переписчики?

— По окончании срока Интернет-переписи списки адресов будут актуализированы, из них удалят адреса, по которым население переписалось в период с 4 по 18 октября, и с 21 по 30 октября переписчики проведут устный опрос оставшихся граждан, обходя жилые и иные помещения, в которых проживает население.

Если через Интернет и на мобильных переписных участках можно будет переписаться только в период с 4 по 18 октября, то на стационарных переписных участках жители смогут переписаться в удобное для них время на протяжении всего срока проведения переписи (4-30 октяб­ря).

Адреса расположения таких участков, график их работы и контактная информация будут размещены на сайте Главного статистического управления Могилевской области и в средствах массовой информации.

Таким образом, в ходе нынешней переписи респондентам будет предоставлена возможность выбрать для себя один из трех способов ответить на вопросы переписного листа: либо самостоятельно через Интернет, либо на стационарном переписном участке, либо дождаться переписчика на дому.

— Как обеспечивается конфиденциальность?

— Обеспечение конфиденциальности полученных в ходе переписи индивидуальных сведений — одна из главных задач при переписи населения. Согласно технологии сбора информации, как только переписчик подтвердил окончание опроса, данные шифруются и передаются по защищенным каналам связи в подсистему обработки и хранения данных системы переписи населения, где в соответствии с технологией обработки происходит обезличивание персональных данных без участия человека.

После завершения передачи они автоматически удалятся из планшета переписчика. При этом у него не будет доступа к зашифрованной информации, как и возможности ее просматривать или редактировать. Сервер Белстата и база данных, в которой будут храниться персональные сведения, находятся в изолированном контуре с максимальным уровнем защиты.

Беседовала Ольга Киммель