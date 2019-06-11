Гитарист «Ляписа Трубецкого» Руслан Владыко в коме. На него напали неизвестные

Источник материала: KYKY

Гитарист «Ляписа Трубецкого» и группы Trubetskoy Руслан Владыко впал в кому. На музыканта напали неизвестные, сообщает «Еврорадио».

В реанимации Руслан оказался 6 июня. Его приятели рассказали, как Владыко на пару минут зашел в бар на улице Солтыса. После этого Руслана нашли без сознания.

Со слов продюсера «Ляписа Трубецкого» Евгения Калмыкова, Руслан пробыл в баре с 22:28 до 22:30, всего две минуты. Это подтверждают записи видеокамер. На них видно, как к Владыко подошел мужчина, который до этого сидел за соседним столом с тремя друзьями. На видео музыкант кивнул и вышел. Через час гитариста доставили в реанимацию. Следствие не раскрывает имен нападавших даже родственникам Руслана, включая его сестру. Девушка утверждает, что при себе Владыко имел барсетку с деньгами и банковскими карточками, но медики привезли его без личных вещей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, но статью уточнять отказался. Подробности происшествия уточняются.

Фото обложки: Руслан Владыко, FB.