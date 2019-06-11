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К военному делу – со школьной скамьи

12.06.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Каждый мужчина должен быть готов встать на защиту семьи и Отечества. Помочь молодым людям подготовиться к будущей службе в армии призван военно-патриотический оздоровительный лагерь для юношей – учащихся 10-х классов, который в очередной раз открыл свои двери на базе Болотской базовой школы. В этом году азы военной науки в полевых условиях постигнут более 140 человек.

К военному делу – со школьной скамьи

— Наша структура принимает активное участие в организации и проведении занятий с молодёжью, — рассказывает инструктор по спортивно-массовой работе Кобринско-Малоритской МРОС ДОСААФ Валерий Кирисюк. — В лагере учащиеся проводят время с пользой, работают над собой, чтобы в последующем успешно совершенствовать свои навыки в армейском строю.

Программа для участников сборов насыщенная и разнообразная. На момент нашего визита ребята успели изучить материальную часть стрелкового оружия – попрактиковаться в сборке-разборке автомата «АКС-74У» и пистолета Макарова. Оружие привезли в лагерь представители Кобринского РОВД, которые провели с учащимися профилактическую беседу о правилах безопасного поведения. Также школьники ознакомились со спецификой работы Кобринского РОЧС, сотрудники которого привезли в лагерь служебную технику и снаряжение. С 2018 года к работе в лагере подключился страйкбольный клуб «Кобрин-Airsoft» — первичная организация Кобринско-Малоритской МРОС ДОСААФ.  Представители клуба провели с ребятами трёхчасовые занятия по дисциплине «Практическая стрельба из мягкой пневматики».

Для участников учебно-полевых сборов были организованы и проведены комплексные занятия по физической и огневой подготовке. По традиции в ходе лагерной смены ребята сдают своеобразный экзамен на силу, ловкость, меткость и выносливость. Юноши прошли комплексную силовую полосу препятствий, выполнив на старте стрельбу из пневматической винтовки. По результатам стрельбы I место занял учащийся СШ №8 г. Кобрина  Андрей Ничингер, II место завоевал учащийся СШ №6 г. Кобрина Артём Русак, III место у Владислава Тумановича из СШ №8 г. Кобрина.

Дмитрий БЕЛОВ.

Неполную разборку автомата «АКС-74У» с участниками лагеря проводит Валерий Кирисюк.

Фото: Дмитрий Белов.

 
 
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