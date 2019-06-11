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В Солигорске стартуют две республиканские акции МЧС. АНОНС.
12.06.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
5 июня 2019 13:29 1836
В Солигорске стартуют две республиканские акции от МЧС.
В июне стартуют сразу две республиканские акции, одна из которых станет новинкой. Так, к ежегодной «Каникулы без дыма и огня», которая будет проходить в течение всего лета, добавляется новая акция под названием «С заботой о безопасности малой Родины».
Она будет проходить 2 раза в год – с июня по июль и с сентября по октябрь – в сельских населенных пунктах, городах, садовых товариществах и агроусадьбах. Ее цель – предупреждение пожаров из-за неосторожного обращения с огнем и гибели на них людей пенсионного и пожилого возраста.
Мероприятия будут интересными и в них найдется место как празднику с развлечениями, так и изучению важных элементов безопасности. Причем сделано это будет в максимально интересной и доступной форме.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации Солигорского ГРОЧС.
©Информационный отдел
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5 июня 2019 13:29 1836 В Солигорске стартуют две республиканские акции от МЧС. ...
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