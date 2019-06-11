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В Солигорске стартуют две республиканские акции МЧС. АНОНС.

12.06.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


5 июня 2019 13:29 1836

В Солигорске стартуют две республиканские акции от МЧС.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: МЧС.

В июне стартуют сразу две республиканские акции, одна из которых станет новинкой. Так, к ежегодной «Каникулы без дыма и огня», которая будет проходить в течение всего лета, добавляется новая акция под названием «С заботой о безопасности малой Родины».

В Солигорске стартуют две республиканские акции МЧС. АНОНС.

Она будет проходить 2 раза в год – с июня по июль и с сентября по октябрь – в сельских населенных пунктах, городах, садовых товариществах и агроусадьбах. Ее цель – предупреждение пожаров из-за неосторожного обращения с огнем и гибели на них людей пенсионного и пожилого возраста.

Целевой аудиторией новой акции станут пенсионеры и пожилые люди. Специально для них в сельских населенных пунктах (районных центрах) на открытых площадках перед сельским клубом, возле сельсоветов и в парках пройдут тематические «Ярмарки безопасности».

В Солигорске стартуют две республиканские акции МЧС. АНОНС.

Мероприятия будут интересными и в них найдется место как празднику с развлечениями, так и изучению важных элементов безопасности. Причем сделано это будет в максимально интересной и доступной форме.

Что касается «Каникул без дыма и огня», то сюда войдут мероприятия в летних и пришкольных лагерях. С ребятами в доступной форме поговорят о главных правилах безопасности, посмотрят тематические обучающие видео- и мультфильмы, проведут викторины по ОБЖ и проверят знания в играх и викторинах.

В обеих акциях, помимо спасателей, примут участие члены БМООСП, представители БДПО, ОСВОД, Белорусского общества Красного Креста, отделы идеологической работы, культуры и по делам молодежи райсполкомов, коллективы художественной самодеятельности района и МЧС, РАЙПО, сельсоветы и другие заинтересованные организации.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации Солигорского ГРОЧС.

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Теги: Новости
 
 
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5 июня 2019 13:29 1836 В Солигорске стартуют две республиканские акции от МЧС. ...
 
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