В Солигорске стартуют две республиканские акции МЧС. АНОНС.

Источник материала: Soligorsk News



В Солигорске стартуют две республиканские акции от МЧС. Автор: Эдуард Кидяев. Источник: МЧС.

В июне стартуют сразу две республиканские акции, одна из которых станет новинкой. Так, к ежегодной «Каникулы без дыма и огня», которая будет проходить в течение всего лета, добавляется новая акция под названием «С заботой о безопасности малой Родины».

Она будет проходить 2 раза в год – с июня по июль и с сентября по октябрь – в сельских населенных пунктах, городах, садовых товариществах и агроусадьбах. Ее цель – предупреждение пожаров из-за неосторожного обращения с огнем и гибели на них людей пенсионного и пожилого возраста.



Целевой аудиторией новой акции станут пенсионеры и пожилые люди. Специально для них в сельских населенных пунктах (районных центрах) на открытых площадках перед сельским клубом, возле сельсоветов и в парках пройдут тематические «Ярмарки безопасности».







Мероприятия будут интересными и в них найдется место как празднику с развлечениями, так и изучению важных элементов безопасности. Причем сделано это будет в максимально интересной и доступной форме.



Что касается «Каникул без дыма и огня», то сюда войдут мероприятия в летних и пришкольных лагерях. С ребятами в доступной форме поговорят о главных правилах безопасности, посмотрят тематические обучающие видео- и мультфильмы, проведут викторины по ОБЖ и проверят знания в играх и викторинах.



В обеих акциях, помимо спасателей, примут участие члены БМООСП, представители БДПО, ОСВОД, Белорусского общества Красного Креста, отделы идеологической работы, культуры и по делам молодежи райсполкомов, коллективы художественной самодеятельности района и МЧС, РАЙПО, сельсоветы и другие заинтересованные организации.



Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации Солигорского ГРОЧС.