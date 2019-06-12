Гандболисты сборной Беларуси победили в гостях Боснию и Герцеговину в квалификации Евро-2020

Источник материала: Tut.by

Гандболисты сборной Беларуси одержали уверенную победу в гостях над командой Боснии и Герцеговины в квалификации чемпионата Европы 2020 года.



Фото с сайта handball.by

Поединок состоялся 12 июня в Тузле. Белорусы взяли убедительный реванш за домашнее поражение с разницей в 1 мяч, случившееся 25 октября 2018 года.

Босния и Герцеговина — Беларусь — 25:31 (12:17).

Беларусь: Кишов, Солдатенко; Бровко, Кулеш (7), Шилович (7), Пуховский (4), Никуленков (2), Карвацкий, Юринок (3), Баранов, Лукьянчук (1), Вайлупов (1), Королек (5), Бохан, Кулак (1), Гайдученко.

Победа оставляет белорусам хорошие шансы выйти на чемпионат Европы.

В параллельном матче сборная Финляндии дома проиграла Чехии — 24:26.

Турнирное положение в группе 5:

1. Чехия — 8 очков (5 матчей)

2. Беларусь — 6 (5)

3. Босния и Герцеговина — 6 (5)

4. Финляндия — 0 (5).

Оставшиеся матчи:

16 июня

Чехия — Босния и Герцеговина, Беларусь — Финляндия.

Белорусские гандболисты стартовали в отборочном турнире ЧЕ-2020 с домашнего поражения от команды Боснии и Герцеговины — 29:30, затем в гостях обыграли сборную Финляндии — 27:20, победили на выезде Чехию — 31:30, но потом проиграли Чехии дома — 24:26.

Евро-2020 среди мужчин состоится сразу в трех странах: Австрии, Норвегии и Швеции. Причем впервые в турнире примут участие не 16, а 24 команды, длительность соревнований увеличится с 13 до 15 дней, количество матчей — с 47 до 65. Решающие поединки примет Стокгольм.

Хозяева ЧЕ (Австрия, Швеция и Норвегия), а также полномочные чемпионы Европы испанцы автоматически получили пропуска на континентальный форум. За оставшиеся 20 путевок поспорят 32 сборные. На еврофорум выходят по 2 сильнейшие команды каждой из 8 отборочных групп, а также 4 лучшие сборные из тех, кто займет третьи места.

Чемпионат Европы пройдет с 10 по 26 января 2020 года.