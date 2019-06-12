«Я говорила: «Дайте мне уже умереть спокойно». Что случилось с телезвездой 90-х Даной Борисовой

Источник материала: Tut.by

В середине девяностых эта задорная блондинка (к слову — уроженка Беларуси) знакомила нас с армейской поэзией и рассказывала про лучшую систему ПВО. В начале нулевых мы наблюдали, как хрупкая девушка пытается выжить на необитаемом острове. А спустя 20 лет поклонники Даны Борисовой с ужасом следили за тем, как та борется за право жить уже по-настоящему, не в телешоу.

Что произошло с известной телеведущей нашего детства и смогла ли она побороть свои зависимости, рассказываем в ее 43-й день рождения.

Два года назад мать Даны Борисовой призналась в том, о чем многие давно подозревали: телеведущая злоупотребляет алкоголем и наркотиками. Об этом, по словам Екатерины Ивановны, она узнала от внучки.

«Девочка видит весь этот кошмар, звонит мне, рассказывает, что мама лежит в коридоре, что какие-то баночки подозрительные валяются. Когда в марте Полиночка рассказала, что в кладовке нашла пузырек с белым порошком, мамину кредитку и свернутую в трубочку купюру, я срочно приехала из Судака в Москву», — рассказывала женщина.



Так Дана Борисова выглядела до успешного завершения лечения от наркозависимости

Странный внешний вид, слегка заторможенную и не совсем связную речь сама Дана пыталась выдать за проблемы с пищевым поведением. Поклонники в эту историю не слишком-то верили и считали, что Борисова слишком усердно налегает на алкоголь. Родственники и близкие телеведущей также подозревали зависимость от спиртного. Но о том, что все гораздо хуже, даже подумать не могли.

«Я ведь сама фельдшером на скорой 25 лет отработала. Наркоманов перевидала! Но всегда уже в экстренной ситуации, после передоза, например. И никогда не видела наркомана в быту, не знала, как это выглядит. Иначе сообразила бы, что дочь надо спасать», — поделилась Екатерина Борисова.

После широкой огласки дочь Даны Полину отправили жить к отцу. Сама же Дана поехала в Таиланд — там, на острове Самуи, расположена клиника для страдающих от алкогольной и наркотической зависимости. В «райском уголке» Борисова провела пять месяцев. Недавно в соцсетях она призналась:

«Сегодня вспоминаю каждый день в этой „тюрьме“ как лучшие и прекрасные дни в моей жизни».

После завершения курса реабилитации и возвращения из клиники Дана попробовала наладить отношения с родными. С мамой телеведущая мирилась в прямом эфире. Правда, позже призналась: заставить себя общаться с родительницей после того, как та публично втоптала ее в грязь, не может.

С дочерью Полиной общение восстановить удалось. Борисова даже отстояла в суде свои родительские права и смогла забрать девочку в Москву. В своем аккаунте женщина то и дело выкладывает фото совместного отдыха: вот они на вечере памяти Евгения Осина, на религиозном телеканале и даже в гостях у Елены Малышевой.

После одного из таких походов Дана опубликовала пост о том, что ее дочь за кулисами вела себя неприемлемо.

«В последнее время вообще появилась какая то излишняя взрослость, стала употреблять в речи мат, поэтому временно не буду ее брать на съемки и мероприятия», — вынесла вердикт Борисова. В комментариях на женщину сразу же накинулись: дескать, за собой следить нужно, девочка копирует то, что видит дома.

Полина на ситуацию отреагировала очень резко: собрала вещи и вновь отправилась жить к отцу. Но перед этим… избила мать.

«Так вот метко, с ноги, ударяет меня в грудину. Такой был мощный и сильный удар, а главное меткий, я не рассчитала. Согнулась в три погибели», — сообщила подписчикам Борисова.

Дане предложили зафиксировать побои и написать заявление, однако обвинять в насилии свою дочь телеведущая отказалась. Вместо этого она отправилась в Таиланд, в ту самую клинику, которая помогла ей избавиться от зависимости, — по словам женщины, чтобы не сорваться.

В конце концов конфликт был исчерпан. Неизвестно, как Полина ведет себя сейчас, однако на телевидении вместе с мамой девочка снова мелькает.

«Я последний год сидела на диване и говорила: отстаньте все от меня, мне 40 лет, что вы хотите? Дайте мне уже умереть спокойно. Это в целом была моя позиция против мира», — вспоминает Борисова времена своей зависимости. И добавляет: «Теперь я спокойна, открыта всему новому, верю, что жизнь только начинается».