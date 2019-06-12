Главный тренер белорусской сборной по футболу покинул свой пост

сообщает Белорусская федерация футбола. Как отметили в федерации, расставание с Криушенко произошло по обоюдному желанию. Об этомБелорусская федерация футбола. Как отметили в федерации, расставание с Криушенко произошло по обоюдному желанию.





— Мы хотели бы поблагодарить Игоря Николаевича за проделанную работу. Он принял команду в трудный момент и сумел проделать с ней большой путь, добыв путевку в плей-офф Лиги наций, — отметил первый заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик. — К сожалению, результаты в отборочном турнире Евро-2020 оказались не такими, каких ожидали болельщики, эксперты и руководители федерации. Понимая это, совместно с главным тренером мы пришли к выводу: сборной нужен новый вызов. Как результат, контракт с Игорем Криушенко был расторгнут по обоюдному согласию.









— Хочу сказать спасибо команде и болельщикам за поддержку, которая оказывалась тренерскому штабу по ходу всего периода сотрудничества со сборной. Мы вместе переживали радостные моменты побед и горькие дни неудач. И оставались командой, что бы ни происходило. К сожалению, получилось реализовать не все, что задумывалось. Но я уверен, что в дальнейшем сборную Беларуси ждет светлое будущее, — на прощание сказал Игорь Криушенко.





Кстати, вместе со старым тренером сборную покидают и его помощники Олег Кузьменок и Валерий Стрипейкис. Кто претендует на должность главного тренера национальной сборной, пока неизвестно.