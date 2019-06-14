Вода ошибок не прощает

Источник материала: Маяк Преднепровья

Самая большая летняя радость и …самая большая летняя опасность – это водоемы. Поэтому без взрослых к воде ни нагой!

Где же можно нам купаться, ничего не опасаться?

Определяя места для купания, помните, что Ваш отдых будет безопасным, если Вы остановите выбор на специально оборудованных пляжах. Как правило, в таких местах установлен знак или табличка «Место для купания», зона купания определяется буйками, а за безопасностью следят представители общества спасения на водах.

На берегу речки, озера в деревне или возле дачного поселка указателей и спасателей может и не быть, поэтому разведку водоема должен провести взрослый — и только после его разрешения дети могут заходить в воду.

Первые признаки хорошего места для безопасного купания:

— ровное, песчаное дно;

-чистая вода;

-отсутствие сильного течения.

Основные постулаты поведения на воде:

— температура воды должна быть не ниже 17-19 градусов;

— ни в коем случае не купайтесь, а тем более не ныряйте в незнакомых местах;

-не заплывайте за буйки, если их нет, не купайтесь далеко от берега.

— запрещается плавать на надувных матрасах, автомобильных камерах.

— не подплывайте к близко проходящим судам, лодкам и катерам.

-после перегрева на солнце или долгого бега не прыгайте резко в холодную воду – это может вызвать шок и потерю сознания. Предварительно сполоснитесь водой.

— не плавайте в грозу и при сильных волнах.

— если во время купания Вы попали в заросли водорослей, не паникуйте. Плывите медленно и аккуратно, освобождайтесь от стеблей растений, делайте гребки у самой поверхности воды. Если все же руки или ноги спутываются стеблями, необходимо сделать остановку, принять положение «поплавка» и осторожно освободиться от растений;

-если Вы попали в водоворот, наберите в легкие побольше воздуха, нырните под воду и резко сверните в сторону от опасного места;

— если на Вашем пути течение, не пытайтесь плыть против него – это заберет все силы. Плывите по течению, но под таким углом, чтобы все время приближаться к берегу.

-если ногу свела судорога, сделайте глубокий вдох, погрузитесь под воду с головой, ухватите большой палец ноги, сильно тяните ступню на себя (пока нога не выпрямится) и плывите к берегу.

Уважаемые взрослые! Не в коем случае не оставляйте детей у воды без присмотра. Это касается и детских бассейнов, установленных во дворе. А также искусственно вырытых водоемов — копаней, которые не огорожены от доступа детей.