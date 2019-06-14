ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Названы лучшие в мире города для велосипедистов

15.06.2019 19:04 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Названы лучшие в мире города для велосипедистов

Амстердам, Люксембург и Мальме (Швеция) возглавили мировой рейтинг лучших городов для велосипедистов, составленный голландской службой переезда ScanMovers.

Города оценивались по таким критериям, как протяженность велодорожек, развитость сети велопрокатов и доля велотрафика от общего транспортного движения, а также на основании интервью с велосипедистами, сообщает "Европульс". 

Европейские города заняли 8 мест в первой десятке. Помимо Амстердама, Люксембурга и Мальме это Копенгаген (Дания), Утрехт (Нидерланды), Дублин (Ирландия) и Роттердам (Нидерланды) – они заняли места с 4-го по 7-е. Севилья (Испания) заняла 10-е место. В первой десятке оказались также Окленд и Веллингтон (Новая Зеландия).

Всего в рейтинг вошли 100 городов мира. Из российских городов в рейтинг попали Санкт-Петербург (85-е место) и Москва (91-е место).

Многие европейские города стараются увеличить долю велосипедного движения в общем трафике. Например, мэрия итальянского города Бари собирается платить горожанам, которые пересаживаются с автомобилей на велосипеды.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Амстердам, Люксембург и Мальме (Швеция) возглавили мировой рейтинг лучших городов для велосипедистов, составленный голландской службой переезда ScanMovers.
 
Новости дня
Новости разные
 
На Студенческой улице появился трехглавый дракон
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика