Названы лучшие в мире города для велосипедистов

Источник материала: Ежедневник





Амстердам, Люксембург и Мальме (Швеция) возглавили мировой рейтинг лучших городов для велосипедистов, составленный голландской службой переезда ScanMovers.

Города оценивались по таким критериям, как протяженность велодорожек, развитость сети велопрокатов и доля велотрафика от общего транспортного движения, а также на основании интервью с велосипедистами, сообщает " Европульс ".

Европейские города заняли 8 мест в первой десятке. Помимо Амстердама, Люксембурга и Мальме это Копенгаген (Дания), Утрехт (Нидерланды), Дублин (Ирландия) и Роттердам (Нидерланды) – они заняли места с 4-го по 7-е. Севилья (Испания) заняла 10-е место. В первой десятке оказались также Окленд и Веллингтон (Новая Зеландия).

Всего в рейтинг вошли 100 городов мира. Из российских городов в рейтинг попали Санкт-Петербург (85-е место) и Москва (91-е место).

Многие европейские города стараются увеличить долю велосипедного движения в общем трафике. Например, мэрия итальянского города Бари собирается платить горожанам, которые пересаживаются с автомобилей на велосипеды.