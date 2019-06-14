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Названы лучшие в мире города для велосипедистов
15.06.2019 19:04 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Амстердам, Люксембург и Мальме (Швеция) возглавили мировой рейтинг лучших городов для велосипедистов, составленный голландской службой переезда ScanMovers.
Города оценивались по таким критериям, как протяженность велодорожек, развитость сети велопрокатов и доля велотрафика от общего транспортного движения, а также на основании интервью с велосипедистами, сообщает "
Европейские города заняли 8 мест в первой десятке. Помимо Амстердама, Люксембурга и Мальме это Копенгаген (Дания), Утрехт (Нидерланды), Дублин (Ирландия) и Роттердам (Нидерланды) – они заняли места с 4-го по 7-е. Севилья (Испания) заняла 10-е место. В первой десятке оказались также Окленд и Веллингтон (Новая Зеландия).
Всего в рейтинг вошли 100 городов мира. Из российских городов в рейтинг попали Санкт-Петербург (85-е место) и Москва (91-е место).
Многие европейские города стараются увеличить долю велосипедного движения в общем трафике. Например, мэрия итальянского города Бари собирается платить горожанам, которые пересаживаются с автомобилей на велосипеды.
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Амстердам, Люксембург и Мальме (Швеция) возглавили мировой рейтинг лучших городов для велосипедистов, составленный голландской службой переезда ScanMovers.
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