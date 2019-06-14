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«Им немного не хватило сил поупираться с нами». Женский чемпионат Беларуси по баскетболу прошёл в Минске

15.06.2019 22:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске стартовал финал первого чемпионата Беларуси по баскетболу в формате «три на три», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  15 июня на площадке «Palova Arena» 8 лучших женских команд выясняли, кто же уйдёт победителем.

«Им немного не хватило сил поупираться с нами». Женский чемпионат Беларуси по баскетболу прошёл в Минске

В поединке за бронзу турнира схлестнулись «Девчата» и «Кандидаты». Здесь командам пришлось побороться, что называется, до последнего. Победитель выявился лишь в овертайме. «Девчата» переиграли соперниц – 19:17.

«Им немного не хватило сил поупираться с нами». Женский чемпионат Беларуси по баскетболу прошёл в Минске

А вот финальное противостояние между «Гродно» и Беларусь U18 выдалось менее интригующим, хоть и не менее зрелищным. Чуть больше, чем за минуту до конца основного времени гродненки сняли все вопросы, досрочно завершив матч со счётом 22:15.

«Им немного не хватило сил поупираться с нами». Женский чемпионат Беларуси по баскетболу прошёл в Минске

Валентина Мышекут, игрок команды «Гродно»:
В полуфинале у нас была более опытная команда, с которой мы встречаемся по чемпионату страны, а молодежь здорово сыграла свой полуфинал. Просто им немного не хватило сил поупираться с нами также, как они сыграли в полуфинале.

«Им немного не хватило сил поупираться с нами». Женский чемпионат Беларуси по баскетболу прошёл в Минске

16 июня на «Palova Arena» будет названа лучшая мужская команда. За золото турнира спорят 12 дружин. Посмотреть за ходом противостояний может каждый желающий. Тем более, что баскетбол «три на три» представлен на II Европейских играх. А нынешний чемпионат Беларуси стал тестовым к спортивному мультифоруму.

Люди в материале: Валентина Мышекут
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске стартовал финал первого чемпионата Беларуси по баскетболу в формате «три на три», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  15 июня на площадке...
 
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