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269 нарушений ПДД за неделю. Что происходит на дорогах Кореличского и Новогрудского районов?

15.06.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

С 31 мая по 6 июня 2019 года на дорогах Новогрудского и Кореличского района было зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, связанные с повреждениями транспортных средств. В этот период сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 269 нарушений Правил дорожного движения, в том числе:

— управление в состоянии алкогольного опьянения — 2;

— управление транспортом не имея права на управление — 7;

— превышение скорости — 45;

— нарушение ПДД пешеходами — 14, в том числе 3 пешехода в состоянии алкогольного опьянения.

«Пьяный водитель!»

Не смотря на то, что приняты законы, ужесточающие ответственность за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, некоторые водители будто этого не замечают и продолжают ездить в нетрезвом состоянии, ставя под угрозу свою жизнь и жизнь других людей. За истёкший период 2019 года ГАИ Новогрудского РОВД задержано 33 водителя за управление в состоянии алкогольного опьянения. К ним приняты меры административного взыскания в виде лишения права на управление транспортными средствами и штрафа.

Примером безответственного поведения водителя может служить ДТП, произошедшее ночью 4 июня 2019 года в г. Новогрудок. Так, водитель автомашины «Фиат», управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не выполнил требования сотрудников ГАИ об остановке, продолжил движение, после чего совершил наезд на столб линии электропередач. К счастью, в данном ДТП обошлось без пострадавших. По совокупности всех правонарушений к водителю могут быть применены меры административного воздействия в виде штрафа до 120.5 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами до 5 лет.

По вине пьяных водителей происходят самые страшные дорожно-транспортные происшествия, как правило, со смертельным исходом. Не оставайтесь безучастными к проблеме пьянства за рулём, которое влечёт за собой тяжёлые последствия. Если Вам известны факты управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, просьба позвонить в ближайший отдел милиции по телефону 102.

Александр КАРПЕКА,
госавтоинспектор МО ГАИ Новогрудского РОВД

 
 
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С 31 мая по 6 июня 2019 года на дорогах Новогрудского и Кореличского района было зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, связанные
 
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