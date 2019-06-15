С Днем медицинских работников!

Источник материала: Вороновская газета





Уважаемые работники и ветераны здравоохранения района!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником —

Днем медицинских работников!

В этом году система отечественного здравоохранения отмечает 100-летие. Век белорусской медицины — это история высокого гуманизма, мужества и верности делу.

Здоровье — главное богатство, без которого невозможна счастливая и полноценная жизнь. Поэтому во все времена ваша профессия считалась одной из самых почетных, но одновременно сложной и требующей максимальной отдачи и человеколюбия. Ежедневно в учреждения здравоохранения района обращаются сотни людей, нуждающихся в помощи и поддержке. Именно вы помогаете людям вновь обрести не только здоровье, но и жизненные силы, уверенность в себе.

Выражаем благодарность ветеранам здравоохранения, которые свой бесценный опыт, талант передают молодому поколению коллег.

Примите искренние пожелания профессиональной самореализации, добра и благополучия. Пускай любовь и счастье наполняют каждый ваш день, а результаты труда приносят душевное тепло и радость.

Вороновский районный исполнительный комитет.

Вороновский районный Совет депутатов.