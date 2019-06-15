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С Днем медицинских работников!
16.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Уважаемые работники и ветераны здравоохранения района!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником —
Днем медицинских работников!
В этом году система отечественного здравоохранения отмечает 100-летие. Век белорусской медицины — это история высокого гуманизма, мужества и верности делу.
Здоровье — главное богатство, без которого невозможна счастливая и полноценная жизнь. Поэтому во все времена ваша профессия считалась одной из самых почетных, но одновременно сложной и требующей максимальной отдачи и человеколюбия. Ежедневно в учреждения здравоохранения района обращаются сотни людей, нуждающихся в помощи и поддержке. Именно вы помогаете людям вновь обрести не только здоровье, но и жизненные силы, уверенность в себе.
Выражаем благодарность ветеранам здравоохранения, которые свой бесценный опыт, талант передают молодому поколению коллег.
Примите искренние пожелания профессиональной самореализации, добра и благополучия. Пускай любовь и счастье наполняют каждый ваш день, а результаты труда приносят душевное тепло и радость.
Вороновский районный исполнительный комитет.
Вороновский районный Совет депутатов.
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Уважаемые работники и ветераны здравоохранения района! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем медицинских работников! В этом году...
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