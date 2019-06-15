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В Гомеле внедорожник врезался в такси: есть пострадавшие

16.06.2019 10:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Гомеле внедорожник врезался в такси: есть пострадавшие
БЕЛТА

30-летний водитель "Лэнд-Ровера" в состоянии алкогольного опьянения ехал по улице Кирова. На светофоре он врезался в такси "Рено", которое остановилось на красный сигнал. 

В результате удара легковушка влетела в светофор.

Травмы получили 35-летний таксист и его 18-летняя пассажирка. Мужчине оказали медицинскую помощь, после чего его отпустили домой. Девушку госпитализировали. 

По факту ДТП проводится проверка, сообщает БЕЛТА

В Гомеле внедорожник врезался в такси: есть пострадавшие
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Теги: Минск
 
 
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