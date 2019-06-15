В Гомеле внедорожник врезался в такси: есть пострадавшие

30-летний водитель "Лэнд-Ровера" в состоянии алкогольного опьянения ехал по улице Кирова. На светофоре он врезался в такси "Рено", которое остановилось на красный сигнал.

В результате удара легковушка влетела в светофор.

Травмы получили 35-летний таксист и его 18-летняя пассажирка. Мужчине оказали медицинскую помощь, после чего его отпустили домой. Девушку госпитализировали.