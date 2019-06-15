Очередное «золото» в копилку Полины Киберевой

Источник материала: Новости Волковыска

Очередной республиканский старт подошел к концу. 13 и 14 июня на арене ОСК «Брестский» сильнейшие юниоры страны били рекорды, плавили дорожку накалом страстей и побеждали себя на первенстве страны по легкой атлетике.

Вот таким образом команды расположились в командном зачете первенства:

Брестская область - 283 очка

Гродненская область - 230 очков

Гомельская область - 223 очка

Могилёвская область - 222 очка

Витебская область - 214,5 очков

Город Минск - 209 очков

Минская область - 167 очков

В личном первенстве на дистанции 800 метров не было равных нашей землячке Полине Киберевой. Она одержала уверенную победу. Ее время на финише составило 2:12.19.

Со своими девочками я давно не бегала, в последнее время со взрослыми получалось. Все молодцы, старались. Жара неимоверная, только обольешься и сразу высыхаешь. Ветра не было, все было отлично. 800м еще только начинаем разбегаться, впереди еще есть время для подготовки. Дальше будем выступать на чемпионате страны. Я так рада, что приехал мой первый тренер - Бортник Александр Михайлович! Специально, чтобы посмотреть на меня. Рад наконец-то меня увидеть, давно не виделись. Спасибо моим тренерам - Трутько Александру Викторовичу и Духновой Наталье Станиславовне.

Тренируют бегунью Наталья Духнова и Александр Бортник.

















Фото bfla.eu

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