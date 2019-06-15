ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Представитель Нотр-Дама сообщил об отсутствии пожертвований от французских бизнесменов на восстановление собора

16.06.2019 11:14 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Французские миллиардеры, которые публично заявляли о намерении пожертвовать деньги на восстановление Собора Парижской Богоматери, не сделали этого, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя Нотр-Дама, а также источники среди представителей церкви и бизнеса.

«Крупные доноры не заплатили. Ни цента», — сказал официальный представитель собора Андре Фино. Он отметил, что бизнесмены хотят знать, как продвигается реконструкция, и будут бороться за контракты.

Отмечается, что на первую фазу восстановления собора собрали около 3,6 млн евро, которые пойдут непосредственно на реконструкцию. Глава фонда «Друзья Нотр-Дама» Мишель Пико уточнил, что примерно 90% пожертвований перевели из США. 

Представитель главы компании Artemis Франсуа Пино заявил, что семья готова заплатить, но делает этого из-за задержки контрактов. Группа LVMH и семья Арно заявили, что подписывают соглашение с фондами Нотр-Дама и «выплаты будут производиться по мере выполнения работ». Компания Total пообещала выплатить на восстановление собора 100 млн евро через «Фонд наследия». Гендиректор компании Селия Веро сообщила, что доноры ждут, чтобы увидеть планы по реконструкции.


Пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля. В результате него обрушился шпиль здания, почти вся крыша, и сгорели часы. В ходе произошедшего никто не погиб, при тушении пострадали двое полицейских и один пожарный. 

Во Франции объявили общенациональный сбор пожертвований на восстановление Нотр-Дама. В частности, бизнесмены Франсуа-Анри Пино и Бернар Арно заявили о намерении пожертвовать на восстановление собора в общей сложности 300 млн евро. Президент Эммануэль Макрон говорил, что на реконструкцию собора понадобится пять лет.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Французские миллиардеры, которые публично заявляли о намерении пожертвовать деньги на восстановление Собора Парижской Богоматери, не сделали этого, сообщает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Трамп опроверг утверждение газеты об активизации кибератак США против России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
16.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика