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На вкус и цвет найдётся запрет. Как запрещали одежду в разных странах

16.06.2019 16:26 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

На вкус и цвет найдётся запрет. Как запрещали одежду в разных странах
shutterstock.com

235 лет назад, 16 июня 1784 г., в Голландии произошло событие, относящееся, на первый взгляд, исключительно к миру моды. Одежда оранжевого цвета и его оттенков была признана нежелательной. Несколько недель спустя её запретили совсем.

В интересах революции

Сейчас это кажется абсурдом. Если Голландия и ассоциируется с каким-либо цветом, то прежде всего — именно с оранжевым. Особенно в день национального единства, когда улицы городов на снимках, сделанных коптерами, напоминают развалы с апельсинами, а общую атмосферу праздника так и тянет подзвучить альбомом группы «Чайф» «Оранжевое настроение». Можно даже встретить мнение, что оранжевый является «неофициальным народным цветом страны». И вдруг — такой афронт. Запрет на оранжевый цвет в одежде. Кто его продавил и как посмели?

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Продавил, как ни странно, сам народ. Вернее, наиболее «народная» его часть. Дело в том, что оранжевый — это цвет не столько Голландии, сколько правящей династии. Да и тот достался ей, в общем-то, случайно.

На самом юге Франции было крохотное, но очень гордое суверенное государственное образование под названием Оранж. Его правители признавались Императорами Священной Римской империи в княжеском достоинстве. В гербе княжества Оранж с эпохи Крестовых походов прописались три апельсина: это было одно из немногих тогда мест, где прихотливым плодовым деревьям уделили массу внимания.

И всё бы ничего, но два подряд династических кризиса привели к тому, что наследовать власть в Оранже стало некому. Едва удалось разыскать седьмую воду на киселе: графа Вильгельма Нассау. Ему было 11 лет, и ни в каком Оранже он, разумеется, не был. Однако стал принцем Оранским и унаследовал апельсиновую расцветку.

А потом стал штатгальтером Республики Соединённых Провинций Нидерландов, за свободу которой от испанского гнёта храбро воевал и сложил в этой борьбе голову в 1584 г. Собственно, даже и символику цветов первого триколора этой державы объясняли так: «Белый — свобода. Синий — величие. Оранжевый — принц Оранский».

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И опять всё было хорошо целых двести лет. До тех самых пор, пока очередной штатгальтер, традиционно избираемый из рода Оранских, не проиграл войну с Англией. Вильгельма V тут же объявили коллаборационистом, предателем и пятой колонной. Патриотические силы воспряли и устроили революцию, в ходе которой самого штатгальтера и его сторонников буквально выдавили из страны. Вместе с «проклятым оранжевым цветом». Праздник непослушания длился лет тридцать: в ходе Заграничного похода династию и туда, и во Францию, и кое-куда ещё вернули русские штыки. Вернулся и оранжевый цвет. Наверное, уже навсегда.

Пророк не одобряет

Тот же оранжевый, а также жёлтый (или, вернее, аль-му’асфар, то есть «цвет шафрана») под запретом и в исламе.

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Мусульманский цветовой этикет в целом несложен. Белый — лучше всего. Зелёный — очень хорошо. Чёрный — годится. С красным сложнее. Кто-то из авторитетов говорит, что этот цвет в принципе нежелателен. Кто-то — что он допускается, но только в сочетании с другими цветами.

Рациональных причин этому найти не удастся, поскольку все цветовые предпочтения мусульман автоматически являются цветовыми предпочтениями Мухаммада. Если пророк какой-то цвет не жаловал, то места в одежде правоверных ему нет и не будет.

Фокус, однако, в том, что чётких и недвусмысленных распоряжений насчёт этого дела оставлено не было. Впрочем, есть весьма любопытная рекомендация: «Тот, кто носил в мире этом одежду, вызывающую тщеславие, на того Аллах наденет в День воскрешения одежду унижения и ввергнет в ней в ад!» Тщеславие приравнивается к желанию выделиться, и, соответственно, красный цвет вполне логично находится в зоне риска.

Но что не так с жёлтым и оранжевым? Вот как раз на этот счёт Мухаммад дал более чем ясную рекомендацию: «Поистине, это одежды неверных, не надевай их!»

На вкус и цвет найдётся запрет. Как запрещали одежду в разных странах
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Объясняется всё довольно просто. Если христиане и иудеи были для мусульман пусть и заблуждающимися, но всё-таки «народами Книги», признающими Единого Бога, то буддисты однозначно воспринимались как идолопоклонники и явные враги. Отличительный же признак буддийских монахов — это как раз одеяния оранжевого цвета.

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Оба хуже?

Всё тот же многострадальный жёлтый цвет фигурирует и в длинной истории костюма европейских евреев. На Латеранском соборе 1215 года отмечалось, что евреев стало невозможно отличить от добрых христиан и с этим что-то надо делать. Постановили, что самым простым и надёжным будет обязать их носить одежду определённого покроя плюс отличительный знак жёлтого цвета. Венский церковный совет в 1267 году обязал всех евреев Священной Римской империи носить вместо знаков остроконечные шапки. Опять-таки жёлтого или оранжевого цвета. Ну а о том, какого цвета были печально известные знаки в Третьем рейхе, знают, наверное, все. Словом, Западная Европа была озабочена тем, чтобы отделить евреев от христиан.

Иначе было в Восточной Европе. В 1841 году появился любопытный документ, который, в частности, гласил: «Сие вредное отличие в одежде полагает резкую черту между коренными жителями и евреями и, так сказать, отталкивает их от всякого сообщения с христианами».

Чтобы такого обидного разделения не было, решили привести всё к единому образцу. И принялись искоренять отличия в еврейском внешнем облике вообще: «Всякое различие в еврейской одежде с коренным населением должно быть уничтожено. Воспрещенною для евреев одеждой признаются: шелковые, прюнелевые и тому подобные длинные капоты, пояса, шапки меховые, и другие без козырьков, исключительно еврейского покроя, ермолки, короткие панталоны и башмаки... Воспрещается евреям ходить с пейсами, а также оставлять на висках вместо пейсов волосы подлиннее и подвивать их».

 
 
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Запреты в такой сфере, как одежда, — всегда тёмный лес. Почему какой-то фасон становится нежелательным? Зачем из одежды изгоняются определённые цвета? И какие...
 
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