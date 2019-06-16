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Массажные щетки, обертывания и 3D-гели. 10 средств, которые помогут избавиться от целлюлита

17.06.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пляжный сезон начался, а вы к нему все еще не готовы? Нужно срочно что-то делать со злополучной «апельсиновой коркой»? Кажется, LADY знает, что именно. В самый разгар лета мы вместе с косметологом собрали 10 продуктов до 35 рублей, которые способны привести кожу в «товарный» вид.

Анастасия Величко — косметолог-эстетист

Только давайте будем честны: ни одно косметическое средство не спасет вас от целлюлита и лишних кило. Но если использовать скрабы, кремы и обертывания регулярно, а также дополнить их правильным питанием и спортом, привести тело в порядок можно.

Сухой массаж

Наверняка вы не раз слышали о самомассаже сухой щеткой. Эффективен ли он? Однозначно да. Но только при соблюдении регулярности.

Важный момент: такой массаж противопоказан страдающим от варикоза. А в случае наследственной предрасположенности к этому заболеванию должен выполняться с осторожностью.

Как правильно массировать тело? Участки ног от ступней до колен достаточно мягко «погладить» щеткой по направлению снизу вверх. Бедра и ягодицы массируем круговыми движениями по часовой стрелке, также начиная снизу.

Какую щетку выбрать? Зависит от задачи и чувствительности вашей кожи. Например, щетина кабана или кактусовая щетина — самые жесткие, а значит, такой массаж будет раздражающим и болезненным. Лучше начать с чего-то помягче. Например, со щетки из сизаля: такая как раз есть у FOI cosmetics.


Скрабирование

Вместо щеток можно использовать и обычный скраб: не так эффективно, зато безопасно. Скрабы бывают разные — сахарные, кофейные, косточковые и даже соляные. Последние, как правило, самые агрессивные: на поврежденной коже — например после депиляции, их использовать не стоит.

Среди наших бюджетных любимчиков — березовый пилинг от Weleda, растительный гоммаж на абрикосовых косточках от Yves Rocher и масляный скраб с солью и водорослями от Sea of Spa.










Классический массаж

Делается он так же, как и сухой, только вместо щетки — руки. А в качестве вспомогательных средств — различные термоактивные кремы и сыворотки. На всякий случай напоминаем: все, что имеет эффект охлаждения или нагревания кожи, стоит использовать с осторожностью!

Массировать тело можно при помощи согревающего геля Slim extreme 3D от Eveline или же охлаждающего «Холодный дренаж» от GEOMAR.







Обертывание

Один из самых эффективных вариантов домашнего ухода — обертывание. Причем препараты, предназначенные для самостоятельного использования, не слишком отличаются от тех, что использует косметолог в салоне: ингредиенты те же, разница лишь в их концентрации.

Что делает обертывание? В первую очередь — ускоряет обмен веществ в подкожной клетчатке, заставляя ваш организм самостоятельно «сжигать» все ненужное. За счет этого кожа подтягивается, становится более упругой. Правда, такой эффект реален только если обертывание — регулярная процедура в вашем бьюти-рационе.

Как его использовать? Для начала хорошенько отскрабируйте кожу, а затем нанесите средство на проблемные зоны и оберните их пищевой пленкой. Далее действуйте строго по инструкции: если производитель просит смыть препарат по истечении 20 минут, не ждите час или два — можете спровоцировать аллергическую реакцию и даже химический ожог.

К сожалению, обертывания доступны не всем. Например, препараты с ламинарией противопоказаны во время беременности, а термообертывания запрещены тем, кто страдает от варикозного расширения вен. Перед тем как экспериментировать, обязательно проконсультируйтесь с врачом!

В бюджетном сегменте хорошо зарекомендовали себя талассо-обертывание с грязью Мертвого моря от Вiтэкс и термообертывание Bio Helix от Markell.







Увлажнение и питание

После сухого массажа или же обертывания кожу нужно успокоить, смягчить и увлажнить. Для этого как нельзя лучше подойдут масла — например, какао или жожоба.

Из недорогих, но качественных можем посоветовать Firming butter от Palmer’s и масло жожоба от Evoluderm.






 

 
 
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В самый разгар лета мы вместе с косметологом собрали 10 продуктов до 35 рублей, которые способны привести кожу в «товарный» вид.
 
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