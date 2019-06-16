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Разоблачение белорусского радио: что думают слушатели?
17.06.2019 09:52 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Каким должен быть хороший радиоэфир? Какие ошибки в формировании программ и музыкальных плейлистов допускают белорусские радиостанции? Подать заявку на участие в исследовании может каждый желающий.
Радио «Легенды FM» приглашает слушателей белорусских радиостанций принять участие в исследованиях: групповых дискуссиях (для всех желающих) и индивидуальных интервью (для слушателей «Легенды FM»). Исследования проводятся для того, чтобы узнать, что белорусы на самом деле думают о качестве музыки и программ в радиоэфире.
Что будут делать участники групповой дискуссии:
Делиться своим мнением о белорусских радиостанциях в целом: слушать и оценивать музыку, обсуждать программы и игры.
Что будут делать участники индивидуальных интервью:
Обсуждать эфир «Легенды FM»: делиться своим мнением о легендарности музыки, оценивать программы и ведущих радиостанции.
Все участники исследований получат:
Для участия в фокус-групповой дискуссии отправьте заявку одним из способов:
Вариант 1:
Напишите SMS или вайбер-сообщение в формате: «Хочу участвовать в фокус-группе. Игорь, 39 лет» на один из номеров +375 (29) 324-98-59; +375 (29) 771-91-35.
Вариант 2:
Напишите нам на электронную почту
Исследования проводятся в вечернее время в будние дни
ООО «МедиаГруппа Гревцова». УНП 191261304.
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«Легенды FM» проводит серию исследований, чтобы узнать честное мнение слушателей FM-радио.
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