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Разоблачение белорусского радио: что думают слушатели?

17.06.2019 09:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Разоблачение белорусского радио: что думают слушатели?
Фото из открытых источников

Каким должен быть хороший радиоэфир? Какие ошибки в формировании программ и музыкальных плейлистов допускают белорусские радиостанции? Подать заявку на участие в исследовании может каждый желающий.

Радио «Легенды FM» приглашает слушателей белорусских радиостанций принять участие в исследованиях: групповых дискуссиях (для всех желающих) и индивидуальных интервью (для слушателей «Легенды FM»). Исследования проводятся для того, чтобы узнать, что белорусы на самом деле думают о качестве музыки и программ в радиоэфире.

Что будут делать участники групповой дискуссии:

Делиться своим мнением о белорусских радиостанциях в целом: слушать и оценивать музыку, обсуждать программы и игры.

Что будут делать участники индивидуальных интервью:

Обсуждать эфир «Легенды FM»: делиться своим мнением о легендарности музыки, оценивать программы и ведущих радиостанции.

Все участники исследований получат:

  • Фирменную продукцию, сувениры от «Легенды FM» и партнерские бонусы.
  • Возможность увидеть эфирную студию радио.
  • Вкусный кофе и печенье.

Для участия в фокус-групповой дискуссии отправьте заявку одним из способов:

Вариант 1:

Напишите SMS или вайбер-сообщение в формате: «Хочу участвовать в фокус-группе. Игорь, 39 лет» на один из номеров +375 (29) 324-98-59; +375 (29) 771-91-35.

Вариант 2:

Напишите нам на электронную почту d.savoteev@legendy.by письмо с темой «Хочу участвовать в фокус-группе». В письме укажите ваши имя, возраст и номер телефона.

Исследования проводятся в вечернее время в будние дни

Разоблачение белорусского радио: что думают слушатели?
 

ООО «МедиаГруппа Гревцова». УНП 191261304.

 

 

 

 

 

 
 
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«Легенды FM» проводит серию исследований, чтобы узнать честное мнение слушателей FM-радио.
 
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