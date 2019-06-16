Источник материала: Маяк Преднепровья

Быховщину посетили представители китайской кампании ООО «Китайско-Европейская Культура «Цзинджень». Делегация бизнесменов, которая прибыла из Пекина, встретилась с заместителем председателя райисполкома Виктором Агнетовым и начальником отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Тамарой Семеновой.





Главная цель визита — сотрудничество в сфере туризма. Высоких гостей из Поднебесной, в частности, заинтересовала фамильная усадьба знаменитого русского рода графов Толстых, расположенная в аг. Грудиновка. Именно здесь состоялся перспективный диалог.

Китайские бизнесмены осмотрели дворцово-парковый ансамбль XIX века. А затем они попросили подробно поведать его историю.

Напомним, что здание усадьбы представляет собой небольшой двухэтажный дворец с куполом и шпилем, колоннами, парадной лестницей и открытой террасой. К строению примыкают два крыла, а также полуциркулярная веранда. Некогда перед усадьбой на площади в 10 гектаров был разбит парк в английском стиле. Имелись оранжереи, где росли персики, другие экзотические для наших мест растения.

Заместитель генерального директора вышеупомянутой кампании Цзинь Юй Сян с удовольствием поделился своими задумками. Он рассказал, что восстановить былое величие усадьбы вполне возможно, как и приобрести для старинного здания интерьер дворянского быта. На территории дворцово-паркового ансамбля планируется построить гостиничный комплекс. В небольших деревянных, но комфортабельных домиках и будут проживать туристы из Китая. Цзинь Юй Сян уверен, что его земляки по достоинству оценят красоты белорусской природы. В будущем, конечно, в Пекине и других крупных городах Поднебесной развернется широкомасштабная рекламная кампания Быховщины.

Виктор Агнетов заверил потенциальных китайских партнеров, что в случае подписания инвестиционного договора местная исполнительная власть готова оказать необходимую помощь, в том числе в оформлении документов.

Кстати, сегодня ООО «Китайско-Европейская Культура «Цзинджень» является резидентом Китайско–Белорусского индустриального парка «Великий камень».

Сергей ЛЕВЧЕНКО.