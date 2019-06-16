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Что минчане смотрели в кино всю адски жаркую неделю?

17.06.2019 15:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Свеженькие топы кассовых фильмов прошлой недели от минских кинотеатров уже подоспели. Единого лидера в них не оказалось, но, если вы привыкли ориентироваться на выбор большинства, можете посмотреть, куда минчане активно ходили в кино всю адски жаркую неделю.

Что смотреть в минских кинотеатрах?


Кадр из фильма «Люди в черном: Интернэшнл»

Топ-5 фильмов от сети кинотеатров Silver Screen

В столичной сети кинотеатров Silver Screen на первом месте главный блокбастер недели — новые «Люди в черном». Все еще на лидерских позициях семейное кино — анимация «Тайная жизнь домашних животных 2» и «Алладин». И неожиданно в пятерке — хоррор «Ма» с непревзойденной Октавией Спенсер.

1. «Люди в черном: Интернэшнл»

2. «Тайная жизнь домашних животных 2»

3. «Аладдин»

4. «Люди Икс: Темный феникс»

5. «Ма»

Топ-5 фильмов от «КиноМинска»

Семейные «Аладдин» и «Тайная жизнь» в топе уже не первую неделю — куда еще на школьных каникулах идти с детьми в такую жару? Свою первую неделю проката драма Альмодовара «Боль и слава» завершает только пятой позицией — что, в принципе, неудивительно.

  1. «Тайная жизнь домашних животных 2»
  2. «Люди в черном: Интернэшнл»
  3. «Люди Икс: Темный феникс»
  4. «Аладдин»
  5. «Боль и слава»

Топ-5 фильмов от Falcon Club Бутик Кино

Премьерные «Люди в черном» смещают «Людей Икс» — лидера прошлой недели в Бутике Кино. Следом — (возможно, последняя) драма гения испанского кино Педро Альмодовара.

  1. «Люди в черном: Интернэшнл»
  2. «Боль и слава»
  3. «Аладдин»
  4. «Люди Икс: Темный феникс»
  5. «Тайная жизнь домашних животных 2»

Как и неделю тому, с главным фильмом недели в Минске не определились. Потому расскажем о недельных премьерах.

«Люди в черном: Интернэшнл» — это научно-фантастическая хохма, перезапуск к серии фильмов по одноименным комиксам Каннингема, выпускавшихся под редакцией Marvel. В этот раз в режиссерское кресло уселся Феликс Гэри Грей, который снимал клипы для Cypress Hill и Dr. Dre, а еще срежиссировал восьмой «Форсаж» и много разного экшена. На экранах покажутся Ребекка Фергюсон, Крис Хемсворт, Лиам Нисон и другие. По сюжету люди в черном, тайная организация на страже покоя и безопасности Земли, уже не раз защищали нас от нападения отбросов Вселенной. На этот раз самая большая опасность для мирового сообщества, которой агентам предстоит противостоять — шпион в их рядах.


На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes далеко не все зрители посчитали фильм «свежим»

Что до новенького Альмодовара с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом в главных ролях, отметим, что премьера картины «Боль и слава» прошла не где-нибудь, а в самих Каннах. По аннотации фильма может показаться, что действие разворачивается в доме престарелых. Но нет — в традиционных для Альмодовара эклектичных интерьерах мадридской квартиры, где красная кухня соседствует с голубой плиткой и зеленым диваном. Все это буйство красок — только декорация, в жизни главного персонажа Сальвадора все краски давно померкли. Кроме одной — красной тряпки боли, которая не дает режиссеру покоя. AFISHA.TUT.BY пошла в кино, а оказалась на психоаналитическом сеансе. Вот что мы думаем по этому поводу.


Судя по томатометру, кино 100% подойдет тем, кто идет в кино за новизной и экспериментами

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Теги: Минск
 
 
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Свеженькие топы кассовых фильмов прошлой недели от минских кинотеатров уже подоспели. Единого лидера в них не оказалось, но, если вы привыкли ориентироваться...
 
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