Что минчане смотрели в кино всю адски жаркую неделю?

Свеженькие топы кассовых фильмов прошлой недели от минских кинотеатров уже подоспели. Единого лидера в них не оказалось, но, если вы привыкли ориентироваться на выбор большинства, можете посмотреть, куда минчане активно ходили в кино всю адски жаркую неделю.
В столичной сети кинотеатров Silver Screen на первом месте главный блокбастер недели — новые «Люди в черном». Все еще на лидерских позициях семейное кино — анимация «Тайная жизнь домашних животных 2» и «Алладин». И неожиданно в пятерке — хоррор «Ма» с непревзойденной Октавией Спенсер.
Семейные «Аладдин» и «Тайная жизнь» в топе уже не первую неделю — куда еще на школьных каникулах идти с детьми в такую жару? Свою первую неделю проката драма Альмодовара «Боль и слава» завершает только пятой позицией — что, в принципе, неудивительно.
Как и неделю тому, с главным фильмом недели в Минске не определились. Потому расскажем о недельных премьерах.
«Люди в черном: Интернэшнл» — это научно-фантастическая хохма, перезапуск к серии фильмов по одноименным комиксам Каннингема, выпускавшихся под редакцией Marvel. В этот раз в режиссерское кресло уселся Феликс Гэри Грей, который снимал клипы для Cypress Hill и Dr. Dre, а еще срежиссировал восьмой «Форсаж» и много разного экшена. На экранах покажутся Ребекка Фергюсон, Крис Хемсворт, Лиам Нисон и другие. По сюжету люди в черном, тайная организация на страже покоя и безопасности Земли, уже не раз защищали нас от нападения отбросов Вселенной. На этот раз самая большая опасность для мирового сообщества, которой агентам предстоит противостоять — шпион в их рядах.
Что до новенького Альмодовара с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом в главных ролях, отметим, что премьера картины «Боль и слава» прошла не где-нибудь, а в самих Каннах. По аннотации фильма может показаться, что действие разворачивается в доме престарелых. Но нет — в традиционных для Альмодовара эклектичных интерьерах мадридской квартиры, где красная кухня соседствует с голубой плиткой и зеленым диваном. Все это буйство красок — только декорация, в жизни главного персонажа Сальвадора все краски давно померкли. Кроме одной — красной тряпки боли, которая не дает режиссеру покоя. AFISHA.TUT.BY пошла в кино, а оказалась на психоаналитическом сеансе. Вот что мы думаем по этому поводу.
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