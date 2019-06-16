Клиенты МТБанка сообщают о проблемах с интернет-банкингом. В банке пояснили, когда все заработает

Источник материала: Tut.by

Клиенты МТБанка сообщают о проблемах в работе обновленного интернет-банкинга. Среди них — не проходит произвольный платеж. В банке пояснили, когда планируют наладить бесперебойную работу интернет-банкинга и что делать клиентам в этой ситуации.





«Месяц назад МТБанк обновил свои сервисы. Пользователям предоставили новую версию интернет-банкинга, оставив старую только для просмотра (те никаких операций выполнить нельзя). В новой версии не все сервисы доступны. Например, нет возможности внести оплату (за детский развивающий лагерь) в форме произвольного платежа (не через ЕРИП). Со слов сотрудника колл-центра банка, его просто пока нет в новой версии интернет-банкинга, — сообщает один из клиентов МТБанка. — Вернуться в старую версию и провести платеж там — так же нельзя. Единственное что предложила сотрудник банка — прийти в отделение и там оплатить. Мало кто захочет тратить время на поездку в банк, стоять в очереди, в то время как такие элементарные операции дистанционно выполняются в других банках. Выходит, что клиенты банка, оплачивая свое обслуживание в нем и ожидая получить заявленный сервис, получить его фактически не могут».

В МТБанке подтвердили, что продлили сроки технических работ по запуску интернет-банка и мобильного приложения «Мой банк». Причина — обеспечить бесперебойную производительность систем в момент обработки нагрузок высокого уровня и стабильную работу с полным набором сервисов.

— Приоритетным вопросом для нас был запуск платежей ЕРИП — важного для клиентов сервиса. Мы обеспечили его работу до даты оплаты коммунальных платежей. Важно отметить, что такие опции, как: просмотр истории операций, формирование выписки, переводы с карты на карту были доступны. Предыдущую версию интернет-банка мы сохранили в режиме просмотра специально для удобства клиентов, — пояснили в банке. — На протяжении переходного периода сервисы вводились в работу поэтапно, когда тесты подтверждали их стабильную работу, чтобы избежать накладок и неудобств для клиентов.

В банке отмечают, что специалисты сейчас сосредоточены на том, чтобы «как можно быстрее начала работу оставшаяся часть сервисов, в том числе произвольный платеж и шаблоны платежей». «Планируем, что произвольные платежи будут доступны в Интернет- и мобильном банках в ближайшее время. В данном случае пока оплатить произвольный платеж через кассу в любом отделении МТБанка», — поясняют в банке.

В МТБанке добавляют, что в качестве компенсации для всех, кто столкнулся с трудностями в это время, подготовили бонусное предложение:

дополнительно 1 месяц рассрочки на все покупки в июне по карте Халва;

оформление любой из карт банка: Автокарта, PayOkay, МТБанк-Корона, Халва Плюс в белорусских рублях или Visa Classic в белорусских рублях, долларах США или евро с сервисным обслуживанием в размере один белорусский рубль в течение всего срока действия;

выпуск премиальной карты «Hello, world!» категории Masterсard Black Edition за один рубль.

Банк также перенес дату погашения минимальных платежей по Халве и кредитам на более поздние сроки в мае, отменили комиссию за переводы с карты нашего банка на карты других банков.