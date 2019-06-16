Легенды горы Унтерсберг

Источник материала: Новости Хотимска

Вы слышали когда-нибудь о горе Унтерсберг, что на границе Австрии и Германии, недалеко от Зальцбурга? Благодаря ей появились на свет бесчисленные народные сказания, мифы, легенды. Таинственная гора — постоянный источник исторических и природных загадок.

Самая знаменитая легенда Унтерсберга легла в основу сказок братьев Гримм. В ней говорится о том, что под горой вот уже третье столетие спит, сидя за огромным каменным столом, Карл Великий. Он проснется тогда, когда его борода три раза обовьется вокруг стола, а над горой перестанут летать вороны. Когда это случится, грянет окончательная битва между добром и злом, которая приведет к золотому веку на Земле.

По преданиям, не только Карл нашел свое пристанище в горе. Вместе с ним спят его принцы, рыцари и слуги. А еще там живут гномы, которые хранят секреты и сокровища горы, а по ночам выходят на охоту.



Обитатели подземного мира

Сегодня на горном массиве Унтерсберг полным-полно туристов. Это их излюбленное место для пеших походов и путешествий на подъемниках. Панорама Зальцбурга, который находится в нескольких километрах от границы с Германией, в погожие деньки просто завораживает посетителей канатной дороги и плато. Горный массив состоит из нескольких вершин: Берхтесгаденский Хохтрон (1972 метра), Райхек (1892), Гамзаль-копф (1888), Гайерэк (1801) и Зальцбургский Хохтрон (1853). С австрийской стороны Унтерсберга можно попасть в знаменитые Коловратские пещеры, а также в громадные ледяные Шеленберг-ские. Всего в горе около 500 пещер, из них 110 еще не исследованы.

Многообразие природных ландшафтов поражает путешественников. Леса и овраги, лабиринты пещер, реки, болото у подножия горы, великолепное горизонтальное плато на вершине — все это позволяет пофантазировать о существовании мифических жителей этого природного парка: друидов, ведьм, лесных демонов, безобразных карликов и эльфов.

Пропавшая свадьба

Жители деревень, лежащих близ горы, расскажут вам свою легенду, связанную именно с их населенным пунктом. Собиратели фольклора записали здесь много историй. Их принято рассказывать в укромных местечках тихим голосом, чтобы не потревожить или не обидеть горных духов и других героев легенд. Рассказывают, что в 1858 году здесь пропала целая свадебная процессия. После венчания молодые и гости отправились в дом родителей невесты, чтобы отпраздновать событие.





Под звуки небольшого оркестра, веселые и беспечные, шли они мимо горы Унтерсберг. И тут кто-то из гостей начал рассказывать о том, что в этой местности пропал один кайзер со всем своим двором и что якобы с тех пор из горы появляется его дух, который щедро одаривает прохожих. Жених, как только услышал об этом, стал звать дух кайзера и просить его сделать подарок невесте.

Вдруг в горе открылся проход, и оттуда вышел седой старец. Он радушно пригласил все общество в гости в подземную пещеру. Веселая компания согласилась. Восхищенным взорам людей открылась анфилада богатейших залов, в одном из которых был накрыт стол. Уставшие с дороги молодожены и их гости уселись за стол, выпили, закусили и вскоре заснули. Проснувшись, они выбрались из пещеры и пошли дальше. Но каково же было их изумление, когда люди поняли, что совсем не узнают окружающую их местность, а те, кто встретился им по пути, говорят на незнакомом языке.

Люди шли в поисках своей деревни, а когда нашли ее — тоже не узнали. Тогда они вернулись в церковь, где проходило венчание, и рассказали о произошедшем священнику, который, кстати, совсем не походил на того, который сочетал их узами брака. Тот открыл старинные фолианты и нашел запись о том, что однажды в данной местности пропала свадьба, но было это 500 лет назад.



Нерасшифрованная надпись

Одно из самых первых событий, связанных с Унтерсбергом, описал клерк Лазарус Гитшнер. В 1529 году этот молодой человек волшебным образом попал внутрь заколдованной горы и пробыл там целых семь дней. В одной из пещер ему встретился монах, который показал ему подземные коридоры, залы и церкви. Лазарус не только записал свои приключения, но и срисовал найденную им наскальную надпись. Она выглядела так:

S. U. R. G. Е. Т. S. А. Т. U. М.

S. О. R. G. Е. I.S. А. Т. О. М.

Многие криптографы и в наши дни пытаются разгадать загадочный смысл наскального послания, но пока безуспешно.

В 1794 году похожая история случилась с другим местным жителем. Ночью на дороге, огибающей волшебную гору, он встретил карлика, который пригласил его в гости. Мужчина струхнул, но приглашение все же принял. Гостеприимный карлик открыл запоздалому путнику его будущее, а кроме того, подарил 180 золотых дукатов, которые не заканчивались, сколько бы их ни тратили.

Трогательная история приключилась с одной влюбленной парой. Родители не позволяли молодым людям пожениться, и тогда они ушли в гору, где счастливо прожили целых 200 лет. Когда минуло два столетия, влюбленные, держась за руки, вышли из горных недр такими же молодыми, какими попали туда. Но через несколько мгновений их лица покрылись морщинами, волосы поседели, и парень с девушкой упали замертво, не разжав при этом рук.



Откроются ли ворота?

И в наши дни гора Унтерсберг продолжает жить своей загадочной жизнью. Несколько лет назад здесь пропала целая группа туристов. На их поиски ушло несколько недель, спасатели прочесывали пешеходные маршруты, пещеры, вершины горного массива… А потом вдруг стало известно, что группа пропавших объявилась на Ближнем Востоке.

В августе 1987 года на прогулку в горы отправились молодая семейная пара из Мюнхена и их подруга. Позже на парковке, с которой обычно отправляются к вершинам туристы, была обнаружена их белая легковушка, а молодые люди исчезли. Эзотерики и мистики объявили, что туристы попали в ловушку времени через портал, который открывается только раз в году — 15 августа, в день Вознесения Господня. И ворота эти находятся в одной из пещер Унтерсберга.

После этого у подножия горы стали собираться люди. Все они ожидали появления пропавших. И молодые люди объявились. Но где? Через три месяца после исчезновения они позвонили родственникам с круизного парохода в Красном море. На вопросы о том, как они туда попали, ответов у «потеряшек» не было.

19 октября 2001 года пропал Макс Брандл из Зигсдорфа. 39-летний мужчина припарковал машину и отправился в горы. Его искали несколько месяцев. Были привлечены поисковые группы из Австрии и Германии, в ход пошли новейшие технические средства. Друзья, знакомые и родственники Макса метр за метром исследовали все тропы Унтерсберга. Шеф местной полиции Петер Оттманн назвал эту поисковую операцию самой масштабной за всю историю. Но до сих пор нет ни малейших намеков на местопребывание Макса Брандла.

Легенды торы Унтерсберг интересуют историков и этнографов, биологов и геологов, а также эзотериков и парапсихологов. Над загадкой временных аномалий в пещерах Унтерсберга бьются все, кто когда-либо сталкивался с этим феноменом. Однако тайна так и остается неразгаданной.