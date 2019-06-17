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На мини-футбол денег нет, да и на большой тоже. Программа «Козел про футбол» рассказывает о положении дел в лидском спорте (видео)

18.06.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

На мини-футбол денег нет, да и на большой тоже. Программа «Козел про футбол» рассказывает о положении дел в лидском спорте (видео)

В прошлую субботу автор и съемочная бригада программы «Козел про футбол» побывала в Лиде, где сначала пообщалась с самыми преданными болельщиками мини-футбольного клуба «Лидсельмаш», а после рассказала о проблемах футбольного клуба «Лида».

 
 
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В прошлую субботу автор и съемочная бригада программы «Козел про футбол» побывала в Лиде, где сначала пообщалась с самыми преданными болельщиками...
 

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