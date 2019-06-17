|
На мини-футбол денег нет, да и на большой тоже. Программа «Козел про футбол» рассказывает о положении дел в лидском спорте (видео)
Источник материала: Lida.Info
В прошлую субботу автор и съемочная бригада программы «Козел про футбол» побывала в Лиде, где сначала пообщалась с самыми преданными болельщиками мини-футбольного клуба «Лидсельмаш», а после рассказала о проблемах футбольного клуба «Лида».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На мини-футбол денег нет, да и на большой тоже. Программа «Козел про футбол» рассказывает о положении дел в лидском спорте (видео)
В прошлую субботу автор и съемочная бригада программы «Козел про футбол» побывала в Лиде, где сначала пообщалась с самыми преданными болельщиками...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)