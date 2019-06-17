ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Принадлежащая Geely британская компания LEVC показала развозной фургон

18.06.2019 09:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Компания LEVC (London Electric Vehicle Company), входящая в состав китайского автогиганта Geely и выпускающая черные кэбы, представила в Лондоне новый коммерческий фургон.


О появлении в ряду LEVC развозного фургона стало известно еще в прошлом году, когда британцы обнародовали изображение будущей машины с видом сбоку. Коммерческая модель выполнена в той же стилистике, что и гибридный кэб TX, но от такси она отличается увеличенной колесной базой, приподнятой крышей, распашными задними дверями и сдвижной боковой дверью по левому борту.


В основу фургона LEVC легла известная по TX платформа с гибридной установкой. Всех характеристик британцы пока не раскрывают, но у кэба 82-сильная бензиновая турбо-«тройка» работает в режиме генератора, на ходу подзаряжая установленную под полом в пределах базы батарею.


На задней оси смонтирован 150-сильный электродвигатель, а батареи емкостью 31 кВтч должно хватить примерно на 130 км пробега при движении на электрической тяге. Общая дальность хода у фургона при задействованном двигателе внутреннего сгорания — 607 км.


Больше подробностей о гибридном фургоне обещаны ближе к моменту рыночного дебюта. В компании сообщили, что прием заказов на машину стартует в конце 2020 года. Первое время фургон будут продавать только в Великобритании, но затем должна появиться и леворульная версия для других стран Европы.

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания LEVC (London Electric Vehicle Company), входящая в состав китайского автогиганта Geely и выпускающая черные кэбы, представила в Лондоне новый коммерческий фургон.
 
Новости дня
Новости разные
 
Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-мае снизилось на 1,3%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика