Принадлежащая Geely британская компания LEVC показала развозной фургон

Источник материала: Tut.by

Компания LEVC (London Electric Vehicle Company), входящая в состав китайского автогиганта Geely и выпускающая черные кэбы, представила в Лондоне новый коммерческий фургон.





О появлении в ряду LEVC развозного фургона стало известно еще в прошлом году, когда британцы обнародовали изображение будущей машины с видом сбоку. Коммерческая модель выполнена в той же стилистике, что и гибридный кэб TX, но от такси она отличается увеличенной колесной базой, приподнятой крышей, распашными задними дверями и сдвижной боковой дверью по левому борту.





В основу фургона LEVC легла известная по TX платформа с гибридной установкой. Всех характеристик британцы пока не раскрывают, но у кэба 82-сильная бензиновая турбо-«тройка» работает в режиме генератора, на ходу подзаряжая установленную под полом в пределах базы батарею.





На задней оси смонтирован 150-сильный электродвигатель, а батареи емкостью 31 кВтч должно хватить примерно на 130 км пробега при движении на электрической тяге. Общая дальность хода у фургона при задействованном двигателе внутреннего сгорания — 607 км.





Больше подробностей о гибридном фургоне обещаны ближе к моменту рыночного дебюта. В компании сообщили, что прием заказов на машину стартует в конце 2020 года. Первое время фургон будут продавать только в Великобритании, но затем должна появиться и леворульная версия для других стран Европы.