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В Viber появился беларуский язык

18.06.2019 12:43 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Наконец-то! В Viber'e, одном из самый популярных мессенджеров в нашей стране, появился беларуский язык. Об этом сообщили в Telegram-канале «Беларуский Телеграм». 

О беларуской версии Viber'а нам рассказали еще в апреле 2019 года. Тогда на официальном сайте приложения появился анонс конкурса: команда проекта искала иллюстраторов, которые смогли бы разработать коллекцию стикеров на беларуском. А в мае выбрали победителя: им стала команда Анатолия Чилика и Алины Николаевой, которые создали концепцию «Лесавiчок». Ребятам пообещали, что стикерпак запустят вместе с обновленным интерфейсом – видимо, в скором времени он станет доступен.

 
 
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Наконец-то! В Viber'e, одном из самый популярных мессенджеров в нашей стране, появился беларуский язык. Об этом сообщили в Telegram-канале «Беларуский Телеграм».  О...
 
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