В Viber появился беларуский язык

Источник материала: KYKY

Наконец-то! В Viber'e, одном из самый популярных мессенджеров в нашей стране, появился беларуский язык. Об этом сообщили в Telegram-канале «Беларуский Телеграм».

О беларуской версии Viber'а нам рассказали еще в апреле 2019 года. Тогда на официальном сайте приложения появился анонс конкурса: команда проекта искала иллюстраторов, которые смогли бы разработать коллекцию стикеров на беларуском. А в мае выбрали победителя: им стала команда Анатолия Чилика и Алины Николаевой, которые создали концепцию «Лесавiчок». Ребятам пообещали, что стикерпак запустят вместе с обновленным интерфейсом – видимо, в скором времени он станет доступен.