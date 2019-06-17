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В Viber появился беларуский язык
Источник материала: KYKY>
Наконец-то! В Viber'e, одном из самый популярных мессенджеров в нашей стране, появился беларуский язык. Об этом сообщили в Telegram-канале «Беларуский Телеграм».
О беларуской версии Viber'а нам рассказали еще в апреле 2019 года. Тогда на официальном сайте приложения
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Наконец-то! В Viber'e, одном из самый популярных мессенджеров в нашей стране, появился беларуский язык. Об этом сообщили в Telegram-канале «Беларуский Телеграм». О...
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