Юные спортсмены из Гродно примут участие в церемонии открытия II Европейских игр

Источник материала: Вороновская газета

Приближается самое яркое событие этого года — II Европейские игры 2019, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года.





Церемония открытия масштабного мультиспортивного первенства пройдет 21 июня 2019 года на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске.

Гродненскую область на церемонии открытия в городе Минске будут в том числе представлять и учащиеся средней школы №2 Гродно Даниил Мацкевич и Карина Шагадина. Эти юные спортсмены уже не один раз покоряли вершины большого спорта. Несмотря на свой юный возраст, они неоднократно поднимались на пьедестал победы. В их коллекции — более сотни наград, медалей и кубков. Становились неоднократными призерами спортивных соревнований разного уровня.

Одновременно с учебой в школе Даниил и Карина занимаются спортивной гимнастикой в Гродненской СДЮШОР № 3. Как признаются их наставники, ребята обладают неиссякаемой энергией, задором, оптимизмом и, безусловно, верой в победу. Во время торжественной церемонии Даниил и Карина будут среди десятков участников события нести флаги II Европейских игр. Как рассказали сами ребята, быть причастными к такому грандиозному спортивному празднику — одновременно, и ответсвенность, и радость. Юные спортсмены надеются в будущем стать полноправными участниками таких игр уже в борьбе за призовые места и взойти на пьедестал.