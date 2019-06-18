Около 60 заявок подано из Брестской области на конкурс бизнес-идей нового проекта ЕС/ПРООН

Источник материала: Виртуальный Брест

Около 60 заявок подано из Брестской области на конкурс бизнес-идей проекта "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь", финансируемого Европейским союзом и реализуемого ПРООН, сообщила корреспонденту БЕЛТА региональный координатор проекта Елена Будник.





В Брестской области проект реализуется на территории двух пилотных районов - Березовского и Кобринского. На 14 июня из этих районов подано 60 анкет с описанием различных бизнес-идей. Большинство инициатив касаются сферы оказания услуг, есть предложения в сфере производства и переработки.

Срок подачи заявок на конкурс истекает 30 июня. В нем могут участвовать как физические, так и юридические лица. Все заявки рассмотрят в районных советах по развитию предпринимательства с участием национальных и международных экспертов. Самые актуальные, современные и перспективные идеи будут включены в районные планы развития малого и среднего предпринимательства и смогут получить финансовую поддержку Евросоюза. Ее планируется оказывать по четырем направлениям: помощь бизнес-инкубаторам (до $100 тыс. на один пилотный район), стартапам и кластерным инициативам (до $247 тыс.), организациям, заинтересованным стать поставщиками услуг по микрофинансированию (до $20 тыс.), предприятиям, нацеленным на решение социально значимых региональных проблем (до $150 тыс.).

О конкурсе бизнес-идей и самом проекте потенциальные бенефициары из пилотных районов смогут узнать больше во время информационных встреч. В Кобрине такое мероприятие пройдет 20 июня в 14.00 в здании местного райисполкома, в Березе - 21 июня в 12.00 во Дворце культуры. Дополнительную информацию и ссылку на анкету для подачи бизнес-идеи можно найти на сайтах райисполкомов.

Проект "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь" финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН (ПРООН) в партнерстве с Министерством экономики. Цель проекта - поддержка предпринимательских инициатив, конкурентоспособности и инноваций для развития на местном уровне. Общий бюджет проекта составляет $9,5 млн, из них на прямую поддержку малого и среднего предпринимательства планируется выделить более $7 млн. Проект реализуется на территории 12 пилотных районов страны и рассчитан на три года (с февраля 2019 по 31 января 2022 года).

Во время предыдущего проекта ЕС/ПРООН "Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь" в 2015-2018 годах в Брестской области было реализовано 29 инициатив на общую сумму 899,4 тыс. евро, в том числе международная техническая помощь составила 735,5 тыс. евро. Местные инициативы были направлены на решение проблем, связанных с развитием инфраструктуры и благоустройством территорий, социальными услугами и социальной интеграцией, приобщением населения к здоровому образу жизни, улучшением экологической ситуации, развитием туристического потенциала.