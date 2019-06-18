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В Горках женщину на переходе возле ж/д вокзала сбил “Фольксваген”

19.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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32-летний житель Горок на автомобиле “Фольксваген” совершил наезд на 48-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщило Управление ГАИ УВД облисполкома. Это произошло около дома № 72 на улице Вокзальной.

 

В Горках женщину на переходе возле ж/д вокзала сбил “Фольксваген”
На месте происшествия. Фото ГАИ

 

Женщину доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломами пяточной кости и пальца кисти.


 
 
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  32-летний житель Горок на автомобиле “Фольксваген” совершил наезд на 48-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу,...
 
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