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В Горках женщину на переходе возле ж/д вокзала сбил “Фольксваген”
19.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
32-летний житель Горок на автомобиле “Фольксваген” совершил наезд на 48-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщило Управление ГАИ УВД облисполкома. Это произошло около дома № 72 на улице Вокзальной.
Женщину доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломами пяточной кости и пальца кисти.
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32-летний житель Горок на автомобиле “Фольксваген” совершил наезд на 48-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу,...
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