В Горках женщину на переходе возле ж/д вокзала сбил “Фольксваген”

Источник материала: Горецкий вестник

32-летний житель Горок на автомобиле “Фольксваген” совершил наезд на 48-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщило Управление ГАИ УВД облисполкома. Это произошло около дома № 72 на улице Вокзальной.





Женщину доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломами пяточной кости и пальца кисти.