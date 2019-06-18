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В районной библиотеке прошла первая рабочая встреча по обсуждению программы проведения духовного фестиваля на Мстиславщине
19.06.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Обсудить мероприятия и порядок их проведения собрались настоятель церкви в честь иконы Тупичевской Божией Матери иерей Игорь, настоятель Александро-Невского кафедрального собора протоиерей Вячеслав, настоятель Свято-Вознесенской церкви в аг. Мазолово иерей Михаил, а также организаторы праздника, представители районной библиотеки.
Было предложено начать фестиваль крестным ходом, также участники встречи обсудили тему научной конференции.
Нелли ДЕНИСЕНКОВА.
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В районной библиотеке прошла первая рабочая встреча по обсуждению программы проведения духовного фестиваля на Мстиславщине
Обсудить мероприятия и порядок их проведения собрались настоятель церкви в честь иконы Тупичевской Божией Матери иерей Игорь, настоятель Александро-Невского...
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