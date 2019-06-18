Источник материала: Интерфакс

Съемки пилотного эпизода приквела "Игры Престолов" начались в Северной Ирландии, сообщает Entertainment Weekly .

HBO решила ограничиться пилотной серией, в случае ее успеха работа продолжится.

Приквел расскажет о событиях, которые происходили за тысячи лет до описываемых в "Игра престолов".

Джордж Мартин продюсирует проект. Шоураннером стала Джейн Голдман, которая работала над фильмами "Люди Икс: Дни минувшего будущего", "Kingsman: Секретная служба", а Джордж Р. Мартин выступит продюсером. Режиссер С. Дж. Кларксон.