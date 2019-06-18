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В Северной Ирландии начались съемки приквела "Игры Престолов"

19.06.2019 19:46 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Съемки пилотного эпизода приквела "Игры Престолов" начались в Северной Ирландии, сообщает Entertainment Weekly.

HBO решила ограничиться пилотной серией, в случае ее успеха работа продолжится.

Приквел расскажет о событиях, которые происходили за тысячи лет до описываемых в "Игра престолов".

Джордж Мартин продюсирует проект. Шоураннером стала Джейн Голдман, которая работала над фильмами "Люди Икс: Дни минувшего будущего", "Kingsman: Секретная служба", а Джордж Р. Мартин выступит продюсером. Режиссер С. Дж. Кларксон.

 
 
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Съемки пилотного эпизода приквела "Игры Престолов" начались в Северной Ирландии, сообщает Entertainment Weekly. HBO решила ограничиться пилотной серией, в случае ее успеха...
 
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