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В Северной Ирландии начались съемки приквела "Игры Престолов"
Источник материала: Интерфакс
Съемки пилотного эпизода приквела "Игры Престолов" начались в Северной Ирландии, сообщает
HBO решила ограничиться пилотной серией, в случае ее успеха работа продолжится.
Приквел расскажет о событиях, которые происходили за тысячи лет до описываемых в "Игра престолов".
Джордж Мартин продюсирует проект. Шоураннером стала Джейн Голдман, которая работала над фильмами "Люди Икс: Дни минувшего будущего", "Kingsman: Секретная служба", а Джордж Р. Мартин выступит продюсером. Режиссер С. Дж. Кларксон.
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Съемки пилотного эпизода приквела "Игры Престолов" начались в Северной Ирландии, сообщает Entertainment Weekly. HBO решила ограничиться пилотной серией, в случае ее успеха...
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