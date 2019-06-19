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«Бабушкофон» и тревожная кнопка. Какие гаджеты пригодятся пожилым?

20.06.2019 10:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Бабушкофон» и тревожная кнопка. Какие гаджеты пригодятся пожилым?
shutterstock.com

Обычно гаджетами и различными «умными» девайсами пользуются молодые люди. Однако на рынке также представлены простые и полезные устройства, разработанные специально для пожилых пользователей. "АиФ" собрал несколько гаджетов, способных сделать жизнь людей в возрасте более безопасной и комфортной.

Тревожная кнопка

Это устройство подойдет пожилым людям, проживающим отдельно от детей и других более молодых родственников. Кнопка позволит связаться с диспетчером, который вызовет скорую помощь или другие экстренные службы, а также передать информацию о случившемся членам семьи.

Прибор выполнен в виде кулона, который удобно носить с собой. Он подключен к мобильной связи и работает от обычной SIM-карты. Помимо возможности вызвать врачей, «кулон» позволяет отслеживать местоположение пожилого человека с помощью GPS-трекера. Он также оборудован датчиком падения, который передает данные о возможном происшествии диспетчеру и родственникам пенсионера. Кроме того, устройство можно использовать как обычный телефон для звонков на заранее заданные номера. 

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«Умные» часы

Аналогичны тревожной кнопке, но имеют больше функций. Среди них — датчик измерения пульса, шагомер, напоминание о приеме лекарств и др. И, конечно, устройство показывает время и дату.

Тонометр

Тонометр является необходимым устройством для пожилых людей и всех, кто имеет проблемы с давлением и страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он позволяет контролировать не только давление, но и пульс. Наиболее удобными для пожилых людей являются автоматические тонометры. Они сами накачивают воздух и производят подсчет результатов. 

«Бабушкофон» и тревожная кнопка. Какие гаджеты пригодятся пожилым?
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Дверной видеоглазок

Благодаря электронному глазку пожилым людям не придется бежать к двери для того, чтобы разглядеть посетителя. Это устройство позволяет владельцу квартиры увидеть звонящего на специальном небольшом экране или через смартфон. Прибор, с виду ничем не отличающийся от обычного дверного глазка, укомплектован видеокамерой. Он особенно подойдет людям с плохим зрением, которые не могут рассмотреть посетителей через обычный глазок. 

«Бабушкофон» и тревожная кнопка. Какие гаджеты пригодятся пожилым?
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«Бабушкофон»

Выбор мобильного телефона для пожилого человека может стать непростой задачей. Нередко у гаджетов слишком много функций, которые могут запутать пенсионера. Также они часто отличаются мелким шрифтом на экране и неудобной панелью набора. Телефон для пожилого человека должен обладать большим экраном, крупными кнопками и шрифтом, а также минимальным набором функций. Под эти параметры идеально подходят старомодные кнопочные телефоны, которые еще называют «бабушкофонами». Они также обладают специальной кнопкой SOS, предназначенной для экстренных вызовов одним касанием. 

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Розетка с таймером

Розетка с таймером позволит не только экономить электроэнергию, но и избежать опасных ситуаций, вызванных включенным в сеть прибором. Это устройство позволяет установить время включения и выключения электрооборудования. Таймеры бывают механическими и электронными. Механические устройства стоят дешевле.

Электронная таблетница

Нередко пожилые люди забывают выпить лекарства в назначенное время, что может стать причиной опасных последствий. Для того чтобы решить эту проблему, можно поставить напоминание на телефон. Или на помощь придет электронная таблетница. На рынке представлены различные модели на любой вкус и кошелек. Самые простые из них стоят от 300 рублей. Они включают одно или несколько отделений для таблеток и встроенный таймер. Более дорогие устройства позволяют рассортировать лекарства на всю неделю. Они напоминают владельцу о приеме препаратов с помощью уведомления, приходящего на телефон.

 
 
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Некоторые гаджеты способны сделать жизнь пожилых людей не только более комфортной, но и безопасной.
 
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