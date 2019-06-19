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В зале для совещаний райисполкома прошёл Единый день информирования

20.06.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Сегодня в зале для совещаний райисполкома прошёл Единый день информирования. Информационно-пропагандистская группа во главе с председателем райисполкома Александром Прокоповым встретилась с работниками социальной сферы.

В зале для совещаний райисполкома прошёл Единый день информирования

На встрече присутствующие говорили о приближающейся юбилейной дате  — 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.

В зале для совещаний райисполкома прошёл Единый день информирования

— Именно советским воинам и подвигу советского народа мы обязаны нашей победой, — отметил Александр Иванович. — Очень важно постоянно рассказывать и напоминать молодому поколению об этом. Наш долг — сохранить мир на нашей земле и не допустить повторения подобной трагедии.

Также на встрече были затронуты темы безопасного поведения на воде, профилактики пожаров, страховании жизни взрослых и детей во время летнего отдыха.

Соб. инф

 
 
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Сегодня в зале для совещаний райисполкома прошёл Единый день информирования. Информационно-пропагандистская группа во главе с председателем райисполкома...
 
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