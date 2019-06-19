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В зале для совещаний райисполкома прошёл Единый день информирования
20.06.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Сегодня в зале для совещаний райисполкома прошёл Единый день информирования. Информационно-пропагандистская группа во главе с председателем райисполкома Александром Прокоповым встретилась с работниками социальной сферы.
На встрече присутствующие говорили о приближающейся юбилейной дате — 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.
— Именно советским воинам и подвигу советского народа мы обязаны нашей победой, — отметил Александр Иванович. — Очень важно постоянно рассказывать и напоминать молодому поколению об этом. Наш долг — сохранить мир на нашей земле и не допустить повторения подобной трагедии.
Также на встрече были затронуты темы безопасного поведения на воде, профилактики пожаров, страховании жизни взрослых и детей во время летнего отдыха.
Соб. инф
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Сегодня в зале для совещаний райисполкома прошёл Единый день информирования. Информационно-пропагандистская группа во главе с председателем райисполкома...
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