Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Сегодня в зале для совещаний райисполкома прошёл Единый день информирования. Информационно-пропагандистская группа во главе с председателем райисполкома Александром Прокоповым встретилась с работниками социальной сферы.

На встрече присутствующие говорили о приближающейся юбилейной дате — 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.

— Именно советским воинам и подвигу советского народа мы обязаны нашей победой, — отметил Александр Иванович. — Очень важно постоянно рассказывать и напоминать молодому поколению об этом. Наш долг — сохранить мир на нашей земле и не допустить повторения подобной трагедии.

Также на встрече были затронуты темы безопасного поведения на воде, профилактики пожаров, страховании жизни взрослых и детей во время летнего отдыха.

Соб. инф