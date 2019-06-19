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Соревнования санитарных и пожарных дружин формирований гражданской обороны прошли в Вороново

20.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Соревнования санитарных и пожарных дружин формирований гражданской обороны прошли в Вороново

 На открытии соревнований участников приветствовал заместитель председателя райисполкома Андрей Карпович:

— Ежегодно данное мероприятие позволяет организациям продемонстрировать практические навыки поведения в чрезвычайных ситуациях, способствует поддержанию готовности дружин к организованным действиям. Проходившее в нашем районе комплексное учение по линии гражданской обороны показало, что учиться нам еще есть чему, — подчеркнул он.


Соревнования санитарных и пожарных дружин формирований гражданской обороны прошли в Вороново
Соревнования санитарных и пожарных дружин формирований гражданской обороны прошли в Вороново

Три санитарные дружины — КСУП «Дотишки», КСУП «Гирки», Вороновского филиала облпотребобщества — должны были показать свои теоретические и практические навыки на пяти этапах. На первом протестировали командиров санитарных дружин на знание теории, на втором проверили оснащение и умение им пользоваться. На следующих этапах участники соревнований действовали в очагах комбинированного, химического и инфекционного поражений. Им необходимо было оказать первую медицинскую помощь пострадавшим, а также «провести подворный обход», «отобрать пробы воды и пищевых продуктов» и т.д. По итогам всех этапов лидером стал коллектив  КСУП «Дотишки».


Соревнования санитарных и пожарных дружин формирований гражданской обороны прошли в Вороново
Соревнования санитарных и пожарных дружин формирований гражданской обороны прошли в Вороново
Соревнования санитарных и пожарных дружин формирований гражданской обороны прошли в Вороново
Соревнования санитарных и пожарных дружин формирований гражданской обороны прошли в Вороново
Соревнования санитарных и пожарных дружин формирований гражданской обороны прошли в Вороново

За признание лучшей в этот день шла борьба трех добровольных пожарных дружин — ДРСУ-120, КСУП э/б «Октябрь»,  КСУП «Больтишки». Участники должны были максимально быстро и безошибочно преодолеть 100-метровую полосу препятствий, провести боевое развертывание отвода помпы, пройти эстафету, которая завершалась тушением загоревшегося противня из огнетушителя. Хорошая физическая подготовка и слаженность действий помогли дружине КСУП «Больтишки» пройти все задания с наилучшим результатом.


Соревнования санитарных и пожарных дружин формирований гражданской обороны прошли в Вороново
Соревнования санитарных и пожарных дружин формирований гражданской обороны прошли в Вороново
Соревнования санитарных и пожарных дружин формирований гражданской обороны прошли в Вороново
Соревнования санитарных и пожарных дружин формирований гражданской обороны прошли в Вороново
Соревнования санитарных и пожарных дружин формирований гражданской обороны прошли в Вороново
Соревнования санитарных и пожарных дружин формирований гражданской обороны прошли в Вороново
Соревнования санитарных и пожарных дружин формирований гражданской обороны прошли в Вороново
Соревнования санитарных и пожарных дружин формирований гражданской обороны прошли в Вороново


Соревнования санитарных и пожарных дружин формирований гражданской обороны прошли в Вороново
Соревнования санитарных и пожарных дружин формирований гражданской обороны прошли в Вороново
Соревнования санитарных и пожарных дружин формирований гражданской обороны прошли в Вороново
Соревнования санитарных и пожарных дружин формирований гражданской обороны прошли в Вороново
Соревнования санитарных и пожарных дружин формирований гражданской обороны прошли в Вороново
Соревнования санитарных и пожарных дружин формирований гражданской обороны прошли в Вороново
Соревнования санитарных и пожарных дружин формирований гражданской обороны прошли в Вороново
Соревнования санитарных и пожарных дружин формирований гражданской обороны прошли в Вороново
Соревнования санитарных и пожарных дружин формирований гражданской обороны прошли в Вороново


Соревнования санитарных и пожарных дружин формирований гражданской обороны прошли в Вороново
Соревнования санитарных и пожарных дружин формирований гражданской обороны прошли в Вороново
Соревнования санитарных и пожарных дружин формирований гражданской обороны прошли в Вороново
Соревнования санитарных и пожарных дружин формирований гражданской обороны прошли в Вороново


Соревнования санитарных и пожарных дружин формирований гражданской обороны прошли в Вороново
Соревнования санитарных и пожарных дружин формирований гражданской обороны прошли в Вороново
Соревнования санитарных и пожарных дружин формирований гражданской обороны прошли в Вороново
Соревнования санитарных и пожарных дружин формирований гражданской обороны прошли в Вороново

Победители и призеры поощрены грамотами и денежными премиями Вороновского райисполкома, кубками районной организации БОКК.


Соревнования санитарных и пожарных дружин формирований гражданской обороны прошли в Вороново


Соревнования санитарных и пожарных дружин формирований гражданской обороны прошли в Вороново


Соревнования санитарных и пожарных дружин формирований гражданской обороны прошли в Вороново

 

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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 На открытии соревнований участников приветствовал заместитель председателя райисполкома Андрей Карпович: — Ежегодно данное мероприятие позволяет...
 
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