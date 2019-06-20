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После бури трассу на Брестчине завалило деревьями

21.06.2019 16:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

21 июня непогода прошла по Брестчине. Областной центр накрыли пылевая буря и ливень с градом, а трассу Р85 Слоним-Высокое завалило деревьями.


Фото: Андрей Кузнецов

О последствиях стихии TUT.BY рассказал читатель Андрей Кузнецов. Шквалистый ветер повалил на дорогу деревья, перегородив несколько участков трассы. В ловушке оказались водители на отрезке пути от агрогородка Видомля до Пружан.



Тем временем на окраине Бресте, в парке 1000-летия, сильный ветер поднял облака пыли.

Видео: Опасный Брест

 
Теги: Брест
 
 
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В ловушке оказались водители на отрезке пути от агрогородка Видомля до Пружан.
 
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