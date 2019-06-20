Грозовой фронт со шквалистым ветром накрыл деревню Озерница Лунинецкого района

Источник материала: Виртуальный Брест

Ветром раскрыло крыши домов, повредило кирпичные стены.





Очевидцы сообщили: от Боровцов до Озерницы всё «вверх ногами», столбы лежат, шифер повсюду, крест на перекрёстке тоже повалило. В одном из домов натяжной потолок удержал на себе кирпич, который мог упасть жильцам на голову. Также сообщается, что есть пострадавшая женщина.





Прибыли подразделения МЧС . По словам сельчан, страховщики отказались ехать в деревню, чтобы зафиксировать последствия и предупредили: пусть всё остаётся до понедельника.





«Как можно ждать до понедельника с раскрытой крышей, если снова передают ливни?!» - возмущается жительница деревни Кристина. Поступают сообщения, что во многих населённых пунктах района отсутствует электричество.