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Грозовой фронт со шквалистым ветром накрыл деревню Озерница Лунинецкого района
21.06.2019 22:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ветром раскрыло крыши домов, повредило кирпичные стены.
Очевидцы сообщили: от Боровцов до Озерницы всё «вверх ногами», столбы лежат, шифер повсюду, крест на перекрёстке тоже повалило. В одном из домов натяжной потолок удержал на себе кирпич, который мог упасть жильцам на голову. Также сообщается, что есть пострадавшая женщина.
Прибыли подразделения
«Как можно ждать до понедельника с раскрытой крышей, если снова передают ливни?!» - возмущается жительница деревни Кристина. Поступают сообщения, что во многих населённых пунктах района отсутствует электричество.
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Ветром раскрыло крыши домов, повредило кирпичные стены. Очевидцы сообщили: от Боровцов до Озерницы всё «вверх ногами», столбы лежат, шифер повсюду, крест на...
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