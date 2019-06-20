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Грозовой фронт со шквалистым ветром накрыл деревню Озерница Лунинецкого района

21.06.2019 22:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ветром раскрыло крыши домов, повредило кирпичные стены.

Грозовой фронт со шквалистым ветром накрыл деревню Озерница Лунинецкого района

Очевидцы сообщили: от Боровцов до Озерницы всё «вверх ногами», столбы лежат, шифер повсюду, крест на перекрёстке тоже повалило. В одном из домов натяжной потолок удержал на себе кирпич, который мог упасть жильцам на голову. Также сообщается, что есть пострадавшая женщина.

Грозовой фронт со шквалистым ветром накрыл деревню Озерница Лунинецкого района

Прибыли подразделения МЧС. По словам сельчан, страховщики отказались ехать в деревню, чтобы зафиксировать последствия и предупредили: пусть всё остаётся до понедельника.

Грозовой фронт со шквалистым ветром накрыл деревню Озерница Лунинецкого района

«Как можно ждать до понедельника с раскрытой крышей, если снова передают ливни?!» - возмущается жительница деревни Кристина. Поступают сообщения, что во многих населённых пунктах района отсутствует электричество.

 
 
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  Ветром раскрыло крыши домов, повредило кирпичные стены. Очевидцы сообщили: от Боровцов до Озерницы всё «вверх ногами», столбы лежат, шифер повсюду, крест на...
 
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