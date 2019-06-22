Как не заблудиться в лесу

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Ежегодно в лесах теряются десятки белорусов. Кто-то, поблуждав пару часов, находит дорогу к дому сам. А кого-то ищут всем миром: лес прочёсывают спасатели, милиционеры, лесники, жители окрестных деревень. Чаще всего проблемы с ориентированием возникают у людей пожилого возраста, но заблудиться может каждый.

Собираясь в лес, выберете в своём гардеробе плотную, но яркую одежду. Не помешает красная кепка, косынка или любой другой заметный предмет. Перед выходом изучите карту местности, вооружитесь телефоном с навигатором и минимальной аптечкой. Чтобы не отстать от попутчиков, если вы идёте компанией, воспользуйтесь свистком, звук которого слышен за два-три километра. В пасмурную погоду поход лучше отложить. Не отправляйтесь в лес в одиночку; изучите основные правила ориентирования в лесу; сообщите родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте и времени возвращения, своевременно информируйте их, если планы изменились; надевайте удобную, непромокаемую одежду и обувь; возьмите с собой телефон, воду, нож, спички.

Прежде чем углубиться в лес, обратите внимание на солнце, запомните с какой стороны оно расположено. Если солнце справа, то при выходе в том же направлении из леса нужно, чтобы оно оказалось слева.

Если вы заблудились в лесу, необходимо сориентироваться на местности, определить, где можно найти воду и как добыть огонь, чтобы защититься от холода и организовать ночлег. Если у вас с собой мобильный телефон, наберите номер службы спасения и сообщите, из какого населённого пункта и какого района вошли в лес, опишите, что видите вокруг себя. Если телефона нет, а своё местонахождение вы не можете определить даже приблизительно, остановитесь и успокойтесь. Главное — выйти к людям, поэтому важными ориентирами будут линии электропередачи, просеки и тропинки. Идите вдоль любого из этих объектов. Если на пути повстречался ручей или река, следуйте вниз по течению — они приведут вас к людям. Прислушайтесь: шум трактора слышен за 3-4 км, лай собаки — за 2-3 км, идущий поезд — за 10 км.

Не следует выбираться из леса ночью: начинает темнеть — займитесь обустройством ночлега. Для этого подойдёт яма от вывороченного с корнем дерева. Из веток сделайте убежище наподобие шалаша и подстилку из подручных материалов. Лист бумаги, засунутый под одежду, уменьшит теплоотдачу вдвое. Такой же эффект даёт и листва, набитая под одежду. Организуя ночлег, позаботьтесь, чтобы ищущие вас не прошли мимо — повесьте на кусты кепку, носовой платок, обломайте ветки, чтобы привлечь внимание. Обязательно проверьте свои знания о том, что нужно делать, заблудившись в лесу, в мобильном приложении МЧС «Помощь рядом».

Дмитрий СЕМЁНОВ,

первый заместитель начальника Городокского РОЧС.