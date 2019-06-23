Большой список улиц, где на неделе будут отключать электричество

Все отключения связаны с плановыми работами и носят профилактический характер.
Брест
№
Начало
Конец
Район отключения
Причина
1
25.06.2019 09:00
25.06.2019 14:00
ул. Приграничная 18-70,19-75, пер. 2-й Приграничный, ул. Озерцовая, пер. Озерцовый, ул. Приозерная 1-13, 2-12, ул. Рощинская 1-7, 2-12; ул. Приграничная 1-17,10,12; ул. Подлясская 1-23, 4-18; ул. Козловичская 1-19
Работы на ВЛ-10 кВ Ф-301
2
25.06.2019 09:00
25.06.2019 18:00
ул. Северная 68-90, ул. Заслонова 4-24, 3-19; ул. Обходная 13-17/2, 10, ул. Короленко 13-29, 16-28;ул. Крестьянская 2-6, 3-13
Работы на Л-1 от ТП-367
3
25.06.2019 09:00
25.06.2019 17:00
ул. Воронья 3-11/1, 4-10; ул. Пионерская 65,67,69
Работы на Л-1 от ТП-181
4
25.06.2019 09:00
25.06.2019 16:00
ул. Мичурина 15-35, 16-44; ул. Веселая 22-44, 27-49; пер Веселый 3-31, 4-20; пер 1-й Веселый 2-10, 3-9; ул Южная 1-31, 2-38; пер. Южный 1-29/1, 2-24; ул. Межевая 27-49; пер. Межевой 3-13; ул. Пригородная 3-19, 4-24; ул. Адамковская 25-53
Работы на ТП-122
5
26.06.2019 09:00
26.06.2019 17:00
ул. Кирпичная.1,15,17,22,22/1,24; ул. Зеркальная 17-23; ул. Озёрная 1-5, 2-6
Работы на Л-2 от ТП-703
6
26.06.2019 09:00
26.06.2019 16:00
ул. Суворова 8-56, 5-49; пер. Суворова 1-35
Работы на ТП-177
7
27.06.2019 09:00
27.06.2019 18:00
ул. Северная 68-90, ул. Заслонова 4-24, 3-19; ул. Обходная 13-17/2, 10, ул. Короленко 13-29, 16-28;ул. Крестьянская 2-6, 3-13
Работы на Л-1 от ТП-367
8
27.06.2019 09:00
27.06.2019 15:00
ул.Спортивная2-6,ул. Республиканская 5-11/1, ул. Кижеватова 16
Работы на Л-2 от РП-6
9
28.06.2019 09:00
28.06.2019 18:00
ул. Северная 68-90, ул. Заслонова 4-24, 3-19; ул. Обходная 13-17/2, 10, ул. Короленко 13-29, 16-28;ул. Крестьянская 2-6, 3-13
Работы на Л-1 от ТП-367
10
28.06.2019 09:00
28.06.2019 16:00
ул. Центральная 32-72,39-57,ул. Грушевая 3-23/1,2-12,ул. Чичерина 31-59,34-54, ул. Лозовая 21-29,16-22, пер. Лозовый 2-10,3-9
Работы на ТП-178
Брестский район
№
Начало
Конец
Район отключения
Причина
1
24.06.2019 09:00
24.06.2019 16:45
д.Рогозно ул. Солнечная. Центральная. пер.Песочный.