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Большой список улиц, где на неделе будут отключать электричество

24.06.2019 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Все отключения связаны с плановыми работами и носят профилактический характер.

Большой список улиц, где на неделе будут отключать электричество

Брест

Начало Конец Район отключения Причина
1 25.06.2019 09:00 25.06.2019 14:00 ул. Приграничная 18-70,19-75, пер. 2-й Приграничный, ул. Озерцовая, пер. Озерцовый, ул. Приозерная 1-13, 2-12, ул. Рощинская 1-7, 2-12; ул. Приграничная 1-17,10,12; ул. Подлясская 1-23, 4-18; ул. Козловичская 1-19 Работы на ВЛ-10 кВ Ф-301
2 25.06.2019 09:00 25.06.2019 18:00 ул. Северная 68-90, ул. Заслонова 4-24, 3-19; ул. Обходная 13-17/2, 10, ул. Короленко 13-29, 16-28;ул. Крестьянская 2-6, 3-13 Работы на Л-1 от ТП-367
3 25.06.2019 09:00 25.06.2019 17:00 ул. Воронья 3-11/1, 4-10; ул. Пионерская 65,67,69 Работы на Л-1 от ТП-181
4 25.06.2019 09:00 25.06.2019 16:00 ул. Мичурина 15-35, 16-44; ул. Веселая 22-44, 27-49; пер Веселый 3-31, 4-20; пер 1-й Веселый 2-10, 3-9; ул Южная 1-31, 2-38; пер. Южный 1-29/1, 2-24; ул. Межевая 27-49; пер. Межевой 3-13; ул. Пригородная 3-19, 4-24; ул. Адамковская 25-53 Работы на ТП-122
5 26.06.2019 09:00 26.06.2019 17:00 ул. Кирпичная.1,15,17,22,22/1,24; ул. Зеркальная 17-23; ул. Озёрная 1-5, 2-6 Работы на Л-2 от ТП-703
6 26.06.2019 09:00 26.06.2019 16:00 ул. Суворова 8-56, 5-49; пер. Суворова 1-35 Работы на ТП-177
7 27.06.2019 09:00 27.06.2019 18:00 ул. Северная 68-90, ул. Заслонова 4-24, 3-19; ул. Обходная 13-17/2, 10, ул. Короленко 13-29, 16-28;ул. Крестьянская 2-6, 3-13 Работы на Л-1 от ТП-367
8 27.06.2019 09:00 27.06.2019 15:00 ул.Спортивная2-6,ул. Республиканская 5-11/1, ул. Кижеватова 16 Работы на Л-2 от РП-6
9 28.06.2019 09:00 28.06.2019 18:00 ул. Северная 68-90, ул. Заслонова 4-24, 3-19; ул. Обходная 13-17/2, 10, ул. Короленко 13-29, 16-28;ул. Крестьянская 2-6, 3-13 Работы на Л-1 от ТП-367
10 28.06.2019 09:00 28.06.2019 16:00 ул. Центральная 32-72,39-57,ул. Грушевая 3-23/1,2-12,ул. Чичерина 31-59,34-54, ул. Лозовая 21-29,16-22, пер. Лозовый 2-10,3-9 Работы на ТП-178

Брестский район

Начало Конец Район отключения Причина
1 24.06.2019 09:00 24.06.2019 16:45 д.Рогозно ул. Солнечная. Центральная. пер.Песочный. Ремонтные работы на КТП-568.
2 24.06.2019 09:00 24.06.2019 16:45 д. Кошелево.ул.Центральная. Ремонтные работы на ВЛ-10кВ.
3 25.06.2019 09:00 25.06.2019 16:45 агр.Чернавчтцы ул.Набережная. Полевая. Трудовая сд. 1-18. Ремонтные работы на ВЛ-0.4кВ.
4 25.06.2019 09:00 25.06.2019 16:45 д. Закрутин. Вышки МТС.Велком. Ремонтные работы на ВЛ-10кВ.
5 26.06.2019 09:00 26.06.2019 16:45 агр.Чернавчицы ул. молодежная. Спокойная. Иркутско-Пинских дивизий. пер.Солнечный. клуб. сельский совет. Ремонтные работы на КТПП-678.
6 27.06.2019 09:00 27.06.2019 16:45 агр.Чернавчицы ул.Трудовая с д.19-39. Ремонтные работы на ВЛ-0.4кВ.
7 27.06.2019 09:00 27.06.2019 16:45 д.Ковердяки ул.Заречная. Веселая. Солнечная. Прямая. Трудовая с д. 2-4/1. Ремонтные работы на КТП-369.
8 28.06.2019 09:00 28.06.2019 16:45 агр.Чернавчицы ул.Сикорского д. 31 и 39. Реионтные работы на КТПБ-263.
9 28.06.2019 09:00 28.06.2019 16:45 д.Омелино ул. Луговая. Полевая. Октябрьская с д. 15-70. магазин. Ремонтные работы на ВЛ-10кВ.
 
Теги: Брест
 
 
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  Все отключения связаны с плановыми работами и носят профилактический характер. Брест №
 
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