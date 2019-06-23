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После второго дня Европейских игр Россия упрочила лидерство

24.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сборная России после второго дня Вторых Европейских игр занимает первое место по количеству золотых медалей и в общем зачете, передает «МИР 24».

У россиян 19 наград высшего достоинства, и по десять серебряных и бронзовых медалей. На втором месте идут хозяева турнира белорусы (10, 9, 15).

Третьей с большим отставанием идет команда Украины (5, 6, 6), а следом за ней расположилась грузинская сборная (5,3, 8). Только потом идут команды из стран Западной Европы – Италия (4, 3, 4), Бельгия (3, 1, 1) и Франция (3, 0, 2).

Золото россиянам принесли: Виктория Аксенова/Кирилл Старцев (акробатика, смешанная пара), Дина Аверина (художественная гимнастика, упражнения с обручем, упражнения с лентой), сборная по художественной гимнастике (групповые упражнения с пятью мячами), Елена Соколова (прыжки в длину), Диана Рябова, Руслан Багдасарян, Сергей Рябов (самбо), Артем Черноусов (стрельба, пневматический пистолет 10 м), Наталья Авдеева/Антон Булаев (стрельба из блочного лука, смешанные пары).



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У команды 19 золотых, десять серебряных и десять бронзовых медалей, на втором месте идут хозяева турнира белорусы.
 
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