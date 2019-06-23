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Памяти достойных сынов Отчизны

24.06.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

В Беларуси органы пограничной службы являются составной частью системы обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь. Богатая и славная история пограничных войск – пример беззаветной службы Отечеству. И на ней воспитывается молодое поколение белорусов.

Памяти достойных сынов Отчизны

В нашем районе создана первичная организация ОО «Белорусский союз ветеранов органов пограничной службы», которая принимает участие в патриотическом воспитании молодежи, сохранении истории и традиций пограничных войск.
А начиналось все по инициативе председателя районной организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Александра Прудникова (в прошлом он также пограничник). Так, в прошлом году в Парке Победы в честь 100-летия пограничной службы был установлен памятный знак. В его создании приняли участие ветераны пограничной службы. Потом на пьедестале бюста Феликса Эдмундовича Дзержинского сов­местно с работниками Кричевскго межрайонного отделения Управления Комитета государственной безопасности Респуб­лики Беларусь по Могилевской области была установлена мемориальная табличка. Общее дело позволило ветеранам пограничной службы сплотиться, организоваться и создать собственную организацию, которую возглавил Игорь Сугаков.
Ветераны-пограничники продолжили традицию, по которой они собирались у бюста Ф.Э. Дзержинского, чтобы отпраздновать День пограничника. Правда, теперь они собираются у памятного знака в Парке Победы, а потом идут к бюсту Ф.Э. Дзержинского. Добрая традиция продолжилась и в нынешнем году. Ветераны пограничной службы собрались у памятного знака. К ним присоединились бывшие военнослужащие пограничных войск из Климовичей и Хотимска. Несколько ранее возле памятного знака был установлен флагшток, на который в торжественной обстановке подняли флаг пограничных войск, возложили венок и почтили память погибших воинов минутой молчания. Активным друзьям районной организации были вручены медали «100 год органам пагранічнай службы Беларусі». Затем участники праздника отправились к бюсту Ф.Э. Дзержинского, где также прошло возложение венка. С праздником ветеранов пограничной службы поздравил руководитель Кричевского межрайонного отделения Управления Комитета государственной безопасности Республики Беларусь по Могилевской области.
Александр Прудников рассказал, что всех, кто служил в пограничных войсках, воодушевили слова Главы государства, который поздравил с профессиональным праздником защитников рубежей. Накануне праздника делегация ветеранов пограничной службы района побывала в Рославле. Здесь в Сквере погибших воинов Рославля прошла культурно-патриотическая акция «Боевой расчет», посвященная 101-ой годовщине образования пограничной службы и 74-ой годовщине Великой Победы. Три ветерана пограничной службы из Кричева были отмечены медалями «30 лет вывода советских войск из Афганистана». С рославльскими друзьями у кричевских ветеранов пограничной службы установлены отношения дружбы и сотрудничества. Гости из этого российского города навещают Кричев, принимают участие в совместной работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Сотрудничество на благо дружбы двух народов продолжается. Районные организации ветеранов органов пограничной службы и организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» наметили совместный план работы по гражданско-пат­риотическому воспитанию молодежи и увековечению памяти защитников Отечества.
Владимир Далецкий.

 
 
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В Беларуси органы пограничной службы являются составной частью системы обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь. Богатая и славная история...
 
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