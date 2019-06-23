|
Образцовый ансамбль танца «Папараць-кветка» завоевал Гран-при международного конкурса
24.06.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Образцовый ансамбль танца «Папараць-кветка» Слуцкого центра детского творчества (руководитель Ирина Лаврова) завоевал Гран-при международного конкурса «Звезды Несебра» (Болгария) и еще несколько дипломов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Образцовый ансамбль танца «Папараць-кветка» Слуцкого центра детского творчества (руководитель Ирина Лаврова) завоевал Гран-при международного конкурса «Звезды...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)