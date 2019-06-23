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Образцовый ансамбль танца «Папараць-кветка» завоевал Гран-при международного конкурса

24.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Образцовый ансамбль танца «Папараць-кветка» завоевал Гран-при международного конкурса

Образцовый ансамбль танца «Папараць-кветка» Слуцкого центра детского творчества (руководитель Ирина Лаврова) завоевал Гран-при международного конкурса «Звезды Несебра» (Болгария) и еще несколько дипломов.

Слуцкий край

 
 
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Образцовый ансамбль танца «Папараць-кветка» Слуцкого центра детского творчества (руководитель Ирина Лаврова) завоевал Гран-при международного конкурса «Звезды...
 
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