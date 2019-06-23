На Марсе обнаружили рекордный выброс метана - это может указывать на наличие жизни

Источник материала: Tut.by

Марсоход Curiosity зафиксировал повышение концентрации метана в месте своей работы. Концентрация газа, который может указывать в том числе и на наличие жизни, достигла рекордных за всю историю наблюдений значений — 21 часть на миллиард. Об этом сообщает «Чердак».



Участок кратера Гусев (мозаика снимков марсохода «Спирит»). Фото: wikipedia.org

Метан в атмосфере Марса неоднократно находили и раньше, однако ученые до сих пор не знают, откуда он берется. Теоретически метан может выделяться как живыми организмами (бактериями), так и в ходе различных геологических процессов, поэтому исследователи сейчас ищут способ подтвердить одну из этих версий. Наблюдения за атмосферой Марса с орбиты при помощи высокочувствительного спектрометра показали, что метана на Красной планете даже меньше, чем было принято думать, но история наблюдений с борта марсохода Curiosity указывает на наличие локальных выбросов.

В конце 2013 года он засек первый выброс — тогда пиковая концентрация метана составила шесть объемных частей на миллиард. Но позже орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter показал, что метана в атмосфере практически нет: данные наблюдений с апреля по август 2018-го показали концентрацию метана на уровне 0,05 миллиардных. Поскольку этот спутник имел самые точные и чувствительные приборы, можно было бы предположить даже то, что выброс 2013 года на самом деле был ошибкой измерения. Но — нет, анализ информации с другого спутника, Mars Express, подтвердил локальный выброс газа именно там, где работал Curiosity.

Новое сообщение NASA снова поднимает вопрос «метановой головоломки». Ведомство сообщает о небывало высокой концентрации газа — 21 миллиардной, но пока что эти числа не позволяют ни опровергнуть, ни подтвердить наиболее интригующую гипотезу о происхождении метана. Газ по-прежнему может быть как продуктом жизнедеятельности бактерий в марсианском грунте, так и результатом разложения органических молекул, которые никакого отношения к жизни не имеют.

Ясность в картину могут внести дополнительные данные с уже существующих аппаратов (например, если спутники выявят какие-то локальные изменения вроде оползня или падения метеорита). Кроме того, к Марсу в ближайшее время отправятся марсоходы Mars 2020 (NASA) и «Розалинд Франклин» — последний станет частью европейско-российского проекта «ЭкзоМарс».