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В Германии столкнулись два истребителя четвертого поколения
Источник материала: Tut.by
В федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, на северо-востоке Германии, столкнулись и потерпели крушение два многоцелевых истребителя четвертого поколения Eurofighter Typhoon. Об этом
По словам представителя бундесвера, оба пилота катапультировались, одного из летчиков удалось найти живым, поиски второго продолжаются.
Согласно данным от МВД Германии, один из самолетов упал после столкновения в лесу рядом с населенным пунктом Ябель, второй — в десяти километрах, на краю леса к югу от поселка Носсентинер-Хютте.
Потерпевшие крушение самолеты находились в составе группы из трех Eurofighter Typhoon, совершавшей тренировочный полет. Пилот третьего истребителя в столкновении не участвовал, наблюдал его со стороны и рассказал, что видел два парашюта, опустившихся на землю.
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Два Eurofighter Typhoon бундесвера выполняли тренировочный полет, но что-то пошло не так.
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