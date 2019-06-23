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В Германии столкнулись два истребителя четвертого поколения

24.06.2019 16:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, на северо-востоке Германии, столкнулись и потерпели крушение два многоцелевых истребителя четвертого поколения Eurofighter Typhoon. Об этом пишет «Немецкая волна», ссылаясь на информацию от министерства внутренних дел страны.


Фото: worldwide-military.com

По словам представителя бундесвера, оба пилота катапультировались, одного из летчиков удалось найти живым, поиски второго продолжаются.

Согласно данным от МВД Германии, один из самолетов упал после столкновения в лесу рядом с населенным пунктом Ябель, второй — в десяти километрах, на краю леса к югу от поселка Носсентинер-Хютте.

Потерпевшие крушение самолеты находились в составе группы из трех Eurofighter Typhoon, совершавшей тренировочный полет. Пилот третьего истребителя в столкновении не участвовал, наблюдал его со стороны и рассказал, что видел два парашюта, опустившихся на землю.

 
 
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Два Eurofighter Typhoon бундесвера выполняли тренировочный полет, но что-то пошло не так.
 
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