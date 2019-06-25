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В Минском районе Daewoo при обгоне врезалась в Audi: один человек погиб, четыре пострадали

26.06.2019 15:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще четыре получили травмы различной степени тяжести в аварии, которая произошла в ночь на 26 июня в Минском районе. Об этом AUTO.TUT.BY рассказал официальный представитель ГАИ УВД Миноблисполкома Сергей Чеботарев.


По предварительной информации, 20-летняя водитель Daewoo ехала по трассе Н9069. При выполнении маневра обгона она врезалась во встречный Audi, которым управлял 22-летний парень.

В результате ДТП водитель Audi от полученных травм умер на месте происшествия. Водитель Daewoo, ее 28-летний пассажир, а также два 18-летних пассажира Audi получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.


Предварительно, водители и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

 
 
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По предварительной информации, водители и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.
 
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