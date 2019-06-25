Хочу, чтобы нашу страну увидели, чтобы весь мир узнал о наших спортсменах: сильных, выносливых и рвущихся к победе

Екатерина Калюжная, самбо, серебряный призер чемпионата Европы 2018 года, серебряный призер чемпионата Беларуси 2019 года:
– Последние три месяца были очень серьезные усиленные тренировки. Буквально за неделю до старта нагрузки уменьшились, последние десять дней – щадящий режим, экономия сил перед соревнованиями и отдых. Правда, обязательно активный. Настроение боевое, хотя буквально на прошлой неделе получил небольшую травму. Но это не выбивает из колеи, восстанавливаюсь и надеюсь, что никакие травмы не помешают побороть соперника. Друзья, мои братья, родители – все меня очень поддерживают. Тренер говорит, что я – самый сильный и должен в это верить, иначе ничего не получится. Ответственность действительно большая, нужно выложиться по максимуму, чтобы достойно выступить, достойно представить нашу страну.
Александр Ваховяк, дзюдо, неоднократный призер международных соревнований серии Гран-При и Большого шлема, серебряный призер чемпионата Беларуси 2019 год:
– Чувствую себя в отличной форме. Сегодня уже заселились в Деревню спортсменов. В нашем виде спорта не загадывают, но целью, конечно, ставлю «золото». Перед самим соревнованием, скорее всего, начнется легкий мандраж. Но это хорошо, когда ты его ощущаешь – значит, полностью чувствуешь всю серьезность и ответственность выхода. Параллельно буду болеть за всю сборную Беларуси – хочу, чтобы нашу страну увидели, чтобы весь мир узнал о наших спортсменах, сильных, выносливых, рвущихся к победе. Хочется, чтобы болельщики тоже активно поддерживали своих соотечественников – ведь когда за тобой целая трибуна людей, которые в тебя верят, это дорого стоит. II Европейские игры – это еще и возможность получить нужные очки для дальнейшего завоевания лицензии на участие в Олимпийских играв в Токио. Этот факт еще сильнее мотивирует на достижение высоких результатов.
Жанна Осипович, дзюдо, чемпионка кубка Европы 2018 года, серебряный призер чемпионата Беларуси 2019 года, бронзовый призер первенства Европы 2019 года, мастер спорт:
– Самочувствие отличное, моральное состояние тоже. Самые интенсивные тренировки уже позади, сейчас накапливаем энергию и стараемся пристально следить за здоровьем. Кондиционеры, вентиляторы, холодная вода, непроверенная еда – со всем этим предельно осторожны. На пике формы спортсмен всегда тщательнее должен следить за своим состоянием. Что касается психологического настроя, у меня достаточно большой опыт участия в крупных спортивных соревнованиях, и я уже себя приучил, что никогда нельзя зацикливаться заранее на том, что тебе предстоит. Нужно максимально абстрагироваться от того, как и с кем придется бежать. Раньше я всегда отслеживал каждого своего соперника, его успехи, его достижения. Но однажды я понял, что тем самым проигрываю им еще до старта. Сейчас я просто доверяю тренеру, который обычно говорит мне одну фразу: «Беги! Сделай свое дело! Сделай максимум того, что ты можешь!».