Хочу, чтобы нашу страну увидели, чтобы весь мир узнал о наших спортсменах: сильных, выносливых и рвущихся к победе

Источник материала: Ивьевский край

Екатерина Калюжная, самбо, серебряный призер чемпионата Европы 2018 года, серебряный призер чемпионата Беларуси 2019 года:

– Заключительные спортивные сборы перед стартом II Европейских игр у нас проходили в центре олимпийской подготовки «Стайки». Тренировки были очень интенсивными. Но физическая нагрузка – это мелочи по сравнению с нарастающим моральным напряжением, особенно когда что-то не получается на тренировках. Все-таки представлять страну на таком масштабном первенстве – очень серьезная ответственность. Все мы волнуемся, но настраиваемся исключительно на победу и делаем все возможное для того, чтобы быть в идеальной спортивной форме и полной готовности к выступлению. Родные, друзья поддерживают. И мы сами, спортсмены, стараемся подбадривать друг друга. Главное в день соревнований проснуться и понять, что сегодня ты сможешь все!

Анастасия Алистратова, гимнастика спортивная, 7 место первенства Европы 2018 года, 4 место чемпионата Европы 2019 года, чемпионка РБ 2018 года:

– II Европейские игры – это уже не первые крупные соревнования для меня. В 2018 году я выступала на юниорском чемпионате Европы как самая юная участница. Тогда сильно волновалась, тех чувств не передать словами. А сейчас у меня уже есть неплохой спортивный опыт за плечами, я научилась справляться со своими эмоциями. Мечтала участвовать в Европейских играх, отобралась благодаря чемпионату Европы этого года, который проходил в Польше – заняв 4 место, получила именную лицензию. И, конечно, была рада. Загадывать, как пройдут соревнования, не хочу, но собираюсь показать все, на что способна. На каждой тренировке старалась добиться лучшего результата, и у меня это получалось. День выступления начну с питьевого йогурта, овсяной каши, отличного настроения и стремления идти только вперед, ни перед чем не останавливаясь.

Вадим Шока, дзюдо, бронзовый призер кубка мира 2018 года, чемпион Беларуси 2019 года, чемпион международных соревнований серии Гран-При 2019 года:

– Последние три месяца были очень серьезные усиленные тренировки. Буквально за неделю до старта нагрузки уменьшились, последние десять дней – щадящий режим, экономия сил перед соревнованиями и отдых. Правда, обязательно активный. Настроение боевое, хотя буквально на прошлой неделе получил небольшую травму. Но это не выбивает из колеи, восстанавливаюсь и надеюсь, что никакие травмы не помешают побороть соперника. Друзья, мои братья, родители – все меня очень поддерживают. Тренер говорит, что я – самый сильный и должен в это верить, иначе ничего не получится. Ответственность действительно большая, нужно выложиться по максимуму, чтобы достойно выступить, достойно представить нашу страну.



Александр Ваховяк, дзюдо, неоднократный призер международных соревнований серии Гран-При и Большого шлема, серебряный призер чемпионата Беларуси 2019 год:



– Чувствую себя в отличной форме. Сегодня уже заселились в Деревню спортсменов. В нашем виде спорта не загадывают, но целью, конечно, ставлю «золото». Перед самим соревнованием, скорее всего, начнется легкий мандраж. Но это хорошо, когда ты его ощущаешь – значит, полностью чувствуешь всю серьезность и ответственность выхода. Параллельно буду болеть за всю сборную Беларуси – хочу, чтобы нашу страну увидели, чтобы весь мир узнал о наших спортсменах, сильных, выносливых, рвущихся к победе. Хочется, чтобы болельщики тоже активно поддерживали своих соотечественников – ведь когда за тобой целая трибуна людей, которые в тебя верят, это дорого стоит. II Европейские игры – это еще и возможность получить нужные очки для дальнейшего завоевания лицензии на участие в Олимпийских играв в Токио. Этот факт еще сильнее мотивирует на достижение высоких результатов.



Жанна Осипович, дзюдо, чемпионка кубка Европы 2018 года, серебряный призер чемпионата Беларуси 2019 года, бронзовый призер первенства Европы 2019 года, мастер спорт:



– Участвовать в соревнованиях такого масштаба очень почетно для любого спортсмена. Это то, к чему ты готовишься, к чему стремишься не один месяц. На подготовительных тренировках и сборах, не скрою, было пролито немало слез. Иногда что-то не получается, хочется всегда сделать больше и лучше. Вместе с тренером прорабатывали каждый недочет, каждую ошибку. Звонил, поддерживал и первый тренер, давал свои напутствия и советы. Мама постоянно интересуется – готова ли я. И, знаете, да, я готова! Никогда не знаешь, как сложится борьба, но видеть себя на пьедестале хочет каждый. Все спортсмены настраиваются по-разному. Некоторые, например, никогда заранее не смотрят свою жеребьевку, не хотят знать, с кем придется бороться. Я же, наоборот, всегда рада сильному сопернику. Ведь чем серьезнее борьба, тем слаще вкус победы.

Ян Слома, легкая атлетика, легкая атлетика, неоднократный победитель чемпионатов Беларуси, участник молодежного и командных чемпионатов Европы, мастер спорта:

– Самочувствие отличное, моральное состояние тоже. Самые интенсивные тренировки уже позади, сейчас накапливаем энергию и стараемся пристально следить за здоровьем. Кондиционеры, вентиляторы, холодная вода, непроверенная еда – со всем этим предельно осторожны. На пике формы спортсмен всегда тщательнее должен следить за своим состоянием. Что касается психологического настроя, у меня достаточно большой опыт участия в крупных спортивных соревнованиях, и я уже себя приучил, что никогда нельзя зацикливаться заранее на том, что тебе предстоит. Нужно максимально абстрагироваться от того, как и с кем придется бежать. Раньше я всегда отслеживал каждого своего соперника, его успехи, его достижения. Но однажды я понял, что тем самым проигрываю им еще до старта. Сейчас я просто доверяю тренеру, который обычно говорит мне одну фразу: «Беги! Сделай свое дело! Сделай максимум того, что ты можешь!».