Белорусы завоевали уже 45 медалей на II Европейских играх

Источник материала: Tut.by

В среду копилка белорусской команды на II Европейских играх в Минске пополнилась четырьмя наградами.

Это позволило увеличить общее количество медалей до 45.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Золотую медаль заработали в гребле на байдарках и каноэ Ольга Худенко и Марина Литвинчук , а их товарищ по команде Олег Юреня стал бронзовым призером.

Первую медаль в пулевой стрельбе для Беларуси завоевал серебряный призер Игр Юрий Щербацевич .

А разочарование от вылета нескольких лидеров в борьбе подсластил Али Шабанов , занявший второе место в весовой категории до 86 килограмм.

1. Россия — 28 — 15 — 20.

2. Беларусь — 15 — 11 — 19.

3. Грузия — 6 — 6 — 10.

4. Италия — 6 — 5 — 3.

5. Украина — 5 — 10 — 7.

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