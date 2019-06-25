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Белорусы завоевали уже 45 медалей на II Европейских играх
Источник материала: Tut.by
В среду копилка белорусской команды на II Европейских играх в Минске пополнилась четырьмя наградами.
Это позволило увеличить общее количество медалей до 45.
Золотую медаль заработали в гребле на байдарках и каноэ
Первую медаль в пулевой стрельбе для Беларуси завоевал серебряный призер Игр
А разочарование от вылета нескольких лидеров в борьбе подсластил
1. Россия — 28 — 15 — 20.
2. Беларусь — 15 — 11 — 19.
3. Грузия — 6 — 6 — 10.
4. Италия — 6 — 5 — 3.
5. Украина — 5 — 10 — 7.
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В среду копилка белорусской команды на II Европейских играх в Минске пополнилась четырьмя наградами.
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