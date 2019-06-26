Источник материала: Виртуальный Брест

Меньше месяца назад в областном центре открылся новый автовокзал - современный и удобный.

Бреста до сих пор неизвестна" alt="Судьба старого здания автовокзала в историческом центре Бреста до сих пор неизвестна">



фото - В.Васильевич

А вот судьба старого здания автовокзала в историческом центре Бреста до сих пор неизвестна. Что сейчас происходит на территории бывшего автовокзала?