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Судьба старого здания автовокзала в историческом центре Бреста до сих пор неизвестна
27.06.2019 06:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Меньше месяца назад в областном центре открылся новый автовокзал - современный и удобный.
Бреста до сих пор неизвестна" alt="Судьба старого здания автовокзала в историческом центре Бреста до сих пор неизвестна">
фото - В.Васильевич
А вот судьба старого здания автовокзала в историческом центре Бреста до сих пор неизвестна. Что сейчас происходит на территории бывшего автовокзала?
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Меньше месяца назад в областном центре открылся новый автовокзал - современный и удобный. фото - В.Васильевич А вот судьба старого здания автовокзала в...
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