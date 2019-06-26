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Судьба старого здания автовокзала в историческом центре Бреста до сих пор неизвестна

27.06.2019 06:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Меньше месяца назад в областном центре открылся новый автовокзал - современный и удобный.

Бреста до сих пор неизвестна" alt="Судьба старого здания автовокзала в историческом центре Бреста до сих пор неизвестна">

фото - В.Васильевич

А вот судьба старого здания автовокзала в историческом центре Бреста до сих пор неизвестна. Что сейчас происходит на территории бывшего автовокзала?

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 73
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  Меньше месяца назад в областном центре открылся новый автовокзал - современный и удобный. фото - В.Васильевич А вот судьба старого здания автовокзала в...
 
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