В Полоцком районе в лобовом ДТП погибли четыре человека

По предварительной информации, водитель «Ауди» при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Маздой».

В результате ДТП два пассажира «Ауди» скончались на месте происшествия, водитель умер ночью 27 июня в медучреждении, сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александра Казючица.

Также в больницу попали водитель и два пассажира второй легковушки. Один из них, 12-летний ребенок, умер в медучреждении.

В ГАИ напоминают: автомобильные аварии, которые происходят из-за выезда водителей на полосу встречного движения, имеют особо тяжкие последствия, а на загородных дорогах обгон - самый опасный вид маневра.

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