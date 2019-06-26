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В Полоцком районе в лобовом ДТП погибли четыре человека

27.06.2019 08:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Полоцком районе в лобовом ДТП погибли четыре человека
БЕЛТА

По предварительной информации, водитель «Ауди» при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Маздой».

В результате ДТП два пассажира «Ауди» скончались на месте происшествия, водитель умер ночью 27 июня в медучреждении, сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александра Казючица.  

Также в больницу попали водитель и два пассажира второй легковушки. Один из них, 12-летний ребенок, умер в медучреждении. 

В ГАИ напоминают: автомобильные аварии, которые происходят из-за выезда водителей на полосу встречного движения, имеют особо тяжкие последствия, а на загородных дорогах обгон - самый опасный вид маневра. 

В Полоцком районе в лобовом ДТП погибли четыре человека
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Столкнулись два легковушки. Авария произошла 26 июня вечером на 47-м км дороги Р46 Лепель - Полоцк - граница России.
 
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